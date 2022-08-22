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【解碼｜招行季績】內地減息或損淨利息收益率　滙豐環球研究報告削招行目標價20%至42.5元

股市 17:10 2022/08/22

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【解碼｜招行季績】內地減息或損淨利息收益率　滙豐環球研究報告削招行目標價20%至42.5元

招行 （03968） 上周五公布中期業績，上半年營業淨收入按年增6.1%，歸屬於該行股東的淨利潤略勝預期，按年增13.5%。滙豐環球研究下調招行目標價，由原先的53.2元，調低至42.5元，評級則維持「持有」。

滙豐環球研究發表報告，將對招行的今年、明年、後年的每股收益預測，分別下調1.5%、5.7%、6.5%。每股盈利預測的下調主要反映在LPR削減和新抵押貸款定價大幅下降的背景下，淨利息收益率預測下降；考慮到財富管理和資產管理業務的確定性降低，費用收入下降等。報告又認為，招行的財富管理業務敞口較同行大，可能對與房地產市場下滑有關的負面財富效應更為敏感。

第二季淨利息收益率按季跌14個基點

雖招行今年第二季的每股收益按年增長15.7%，但滙豐環球研究指出，有三項潛在的變化可能會為招行的溢價估值帶來挑戰。第一，淨利息收益率急降，按季跌14個基點，存款成本卻按季增加6個基點，反映出該行於維持其低融資成本方面的挑戰。隨着貸款重新定價繼續帶來負面影響，淨利息收益率的壓力在今年下半年和明年可能持續存在。

大和報告則重申對招行「買入」評級、12個月目標價50元。報告亦關注招行的信貸業務方面，淨利息收益率按季跌14個基點。另一方面第二季淨費用收入按年收縮1.4%，是2019年以來首次，主要是由於財富管理收入按年收縮。然而，廣義的財富管理（財富管理、資產管理、託管）收入按季、按年基本持平。就財富管理而言，相關費用收入的按年收縮率，從今年首季的12%，改善至今年第二季的4%，而共同基金分銷收入的按年收縮率也從59%改善至32%。

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編輯：胡學能

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