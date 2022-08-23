  • 30°C
香港時間 : 2022823日 (週二) 09:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜食品】康師傅績後抽升逾7%　半年少賺38.4%　但派特別中期息6.63美仙

股市 09:36 2022/08/23

分享：

分享：

康師傅半年少賺38.4%　但派特別中期息6.63美仙

康師傅 （00322） 收市後公布，截至6月底止，半年純利按年跌38.4%至12.5億元（人民幣，下同），扣除息稅折舊及攤銷前盈利（EBITDA）跌24.3%至34.2億元。康師傅擬派特別中期息6.63美仙（即每股特別股息約0.5202港元）。

康師傅績後走高，一度升高見11%至14.12元，現升7%，報13.62元。

期內，康師傅收益按年升8%至382.2億元，毛利率跌2.83個百分點至28.22%。

按業務分部計，上半年飲品收入升9.1%至243億元，佔總收入63.6%，原材料價格上漲及組合變化，令業務毛利率按年跌2.64個百分點至32.1%，純利跌37.1%至7.4億元。

方便麵純利按年倒退39.2%

方便麵收入按年升6.5%至135.5億元，由於原材料價格上漲，令方便麵毛利率按年跌3.26個百分點至20.63%，故令該業績的純利按年倒退39.2%至5.4億元。

展望未來，康師傅指，方便麵事業繼續用多價格帶、多規格、多元化口味產品滿足消費者的多樣化需求。飲品事業會繼續聚焦核心品類、推進產品結構調整。

康師傅全日升3.1%，收報12.72港元。

相關文章：

【業績｜食品】康師傅績後大插8%　去年少賺6%、末期連特別股息少4%至0.83港元、周息率10厘

【業績｜食品】捷榮跌1%　上半年少賺45%　中期息少派45%至1.76港仙

【業績｜藍籌股】潤啤再彈4%　公司：未有全面加價計劃、惟局部地區會調整售價　高檔酒銷售料有雙位數增長（第二版）

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

編輯：袁諾曦

港股 業績公布 康師傅（00322）

上一篇文章

【業績｜旅遊】同程旅行升逾4%　上季經調整溢利跌73%至1億人幣

下一篇文章

【內銀業績序幕】郵儲行跌逾1%　上半年按年多賺14.9%　個人房貸、內房貸款不良率俱升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【解碼｜LPR】中國8月LPR雙雙下調　一年期LPR降至3.65%、五年期降至4.3%　分析稱非對稱降息突顯阻止內房再惡化之迫切性
【解碼｜LPR】中國8月LPR雙雙下調　一年期LPR降至3.65%、五年期降至4.3%　分析稱非對稱降息突顯阻止內房再惡化之迫切性
【阿里巴巴9988】軟銀CFO：減持阿里巴巴套現是為了證明財政穩定　就像兩年半前出售T-Mobile部分持般
【阿里巴巴9988】軟銀CFO：減持阿里巴巴套現是為了證明財政穩定　就像兩年半前出售T-Mobile部分持般
【美股收市】美滙撲109 債息升破3厘 道指瀉643點 納指挫2.6%
【美股收市】美滙撲109 債息升破3厘 道指瀉643點 納指挫2.6%
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
【打風消息】天文台：熱帶風暴馬鞍料周四闖入本港400公里範圍　明晚或掛1號風球（不斷更新）
【打風消息】天文台：熱帶風暴馬鞍料周四闖入本港400公里範圍　明晚或掛1號風球（不斷更新）
【業績｜濠賭股】美高梅向競投賭牌子公司注資48億澳門元　中標後何超瓊任常務董事
【業績｜濠賭股】美高梅向競投賭牌子公司注資48億澳門元　中標後何超瓊任常務董事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款