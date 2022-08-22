【業績｜食品】康師傅半年少賺38.4%　但派特別中期息6.63美仙

▲ 康師傅半年少賺38.4% 但派特別中期息6.63美仙

康師傅 （00322） 收市後公布，截至6月底止，半年純利按年跌38.4%至12.5億元（人民幣，下同），扣除息稅折舊及攤銷前盈利（EBITDA）跌24.3%至34.2億元。康師傅擬派特別中期息6.63美仙（即每股特別股息約0.5202港元）。

期內，康師傅收益按年升8%至382.2億元，毛利率跌2.83個百分點至28.22%。

按業務分部計，上半年飲品收入升9.1%至243億元，佔總收入63.6%，原材料價格上漲及組合變化，令業務毛利率按年跌2.64個百分點至32.1%，純利跌37.1%至7.4億元。

方便麵收入按年升6.5%至135.5億元，由於原材料價格上漲，令方便麵毛利率按年跌3.26個百分點至20.63%，故令該業績的純利按年倒退39.2%至5.4億元。

展望未來，康師傅指，方便麵事業繼續用多價格帶、多規格、多元化口味產品滿足消費者的多樣化需求。飲品事業會繼續聚焦核心品類、推進產品結構調整。

康師傅全日升3.1%，收報12.72港元。

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編輯：袁諾曦