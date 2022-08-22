【山地悠遊人生@iM網欄】 打拼要醒目 純粹瞎忙比窮可怕

「如果沒有睡後收入，你將辛苦一輩子！」現實生活中，大部分人每日返工，在職場拼命掙錢，工作了大半世卻沒有多少存款，更沒有實現夢想。很多中年人更恐懼失去工作後，沒錢開飯、沒錢供樓，結果大半生被迫做一份不喜歡的工作。這說明很多人掙錢的方式有問題。

【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

拼命工作並不是簡單地忙碌，而是要學會方法，合理的支配時間和精力，想真正的成長，就必須要學會放棄無效的努力，要懂得總結，讓自己在有限時間內，做出高質量的事情。

珍惜時間：將有限的時間，充分利用在陪伴家人、學習和提升自己。

學會取捨：做事追求高效率，要優先處理緊急的事，將不急、不那麼重要的往後排，有空檔才做。 至於不重要的瑣事，可以放棄。

克服拖延症：首先定立明確目標，並且規劃時間表，

發揮優勢：掌握自己的專長和優勢，累積自己的能力，任何事都是一步步前進，不要走捷徑，也不要羨慕別人的成果，因為你沒看到別人背後的努力。

控制情緒：冷靜思考，避免易怒。

保持健康：學會養身，另外須養成習慣，比如運動、充足睡眠、早起。保持健康狀態，更能夠集中精神工作。

學會拒絕：不要討好別人，適當地學會拒絕，不要當個濫好人，更不用委屈自己，很多病都是生悶氣引起的。

追求精簡：學會斷、捨、離。將不適合、不需要的東西捨棄，留下自己真正需的，改善居住環境，內心也會跟着一起煥然一新。

堅持學習：任何年紀都必須要持續學習，培養長期閱讀的習慣。

學習獨立、不依靠他人。

▲ 疫情以來，筆者堅持每天學西班牙文，已持續了兩年。

財務自由的真義

你的收入是由你的謀生技能決定的，比如大學畢業後開始工作，卻想月入十萬，但每天下班後打遊戲、煲劇，周末約朋友打麻將，隨着時間的推移，你並不會月入十萬，因為這對你太遙遠。相反，如果每月把買不必要的名牌開支節省下來，花到所看重的東西上去。比如月供指數基金、持續進修夜間碩士課程、學一門外語等來提升自己，才能增加收入實現財務自由。想改變，只要在正確的方向，努力的時間足夠長，每個人都可以變富。

很多人認為財務自由應該是上了年紀，擁有數百萬美金積蓄才能做到的事情。但其實，財務自由的意思是，你的生活開支能夠由非工作收入來負擔。下期再談「支出」。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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