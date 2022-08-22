【通脹率】本港7月份通脹升至1.9%　較6月升幅略高

政府統計處今日（22日）公布7月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.9%，較6月份的升幅1.8%略高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，7月份綜合消費物價指數亦為1.9%，同樣較6月份的1.8%略高。

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在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在7月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升15.1%）、衣履（上升6.5%）、基本食品（上升5.0%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）、煙酒（上升2.0%）、交通（上升1.5%）、雜項服務（上升1.4%）、耐用物品（上升1.2%）和雜項物品（上升0.5%）。



另一方面，綜合消費物價指數在7月份月份錄得按年跌幅的類別為住屋（下跌0.4%）。

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政府發言人表示，7月基本消費物價通脹總體來說維持溫和，盡管進一步微升至1.9%。食品、能源相關項目及衣履價格繼續錄得明顯按年升幅，其他主要組成項目承受的價格壓力則大致受控。由於一些主要入口來源地的通脹高企，外圍價格壓力預期在一段時間內將持續顯著。然而，本地成本壓力應繼續輕微，總體而言通脹在短期內應會保持溫和。

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