  • 32°C
香港時間 : 2022822日 (週一) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印度「番茄流感」錄82宗確診 均為5歲以下幼童

環球社會熱點 16:51 2022/08/22

分享：

分享：

印度近期出現一種名為「番茄流感」（Tomato flu）的神秘疾病，患者身體會長出紅疹，累計已錄得82宗確診，患者均為5歲以下幼童。印度媒體指，「番茄流感」很可能為手足口病的變種。

美黑人夫婦物業估價被壓價 白人出面同間屋高6成 【下一頁】

  • 甚麼是「番茄流感」？

「番茄流感」由腸道病毒引起，被視為手足口病的變種。由於患者染疫後身體長出的紅疹和水泡大小、形狀及顔色似番茄，因此獲命名為「番茄流感」。

這種疾病為自限疾病（self-limiting disease），患者有機會在沒有接受治療或外界介入的情況下自行痊癒。

有研究指「番茄流感」可能是基孔肯雅熱（Chikungunya）或登革熱後遺症，而非病毒感染。

  • 印度疫情目前如何？

「番茄流感」最初於喀拉拉邦（Kerala）爆發，由今年5月底至上月底已經錄得82宗確診，患者均為5歲以下幼兒。

新加坡男同性戀性行為非刑事化 仍拒承認同性婚姻 【下一頁】

  • 患者會出現哪些病徵？

患者通常會發高燒、出現紅疹、關節痛、長出有番茄大小的紅色水泡、皮膚過敏等常見病徵。另外，患者也可能會有疲勞、嘔吐、腹瀉、脫水及關節腫脹等病徵。

印度媒體指，兒童感染「番茄流感」的風險明顯更高。由於這種疾病是通過密切接觸傳播，兒童有機會在接觸受污染表面後將物件放入口，又或者是與染疫兒童分享玩具、衣服、食物及飲品時感染病毒。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【日本疫情】首相岸田文雄確診新冠 有輕微發燒咳嗽
2022/08/21
【日本疫情】首相岸田文雄確診新冠 有輕微發燒咳嗽
新西蘭暫時放寬入境限制 望吸1.2萬外國勞工補空缺
2022/08/21
新西蘭暫時放寬入境限制 望吸1.2萬外國勞工補空缺
英國最大港口近2000人罷工 恐加劇供應鏈問題
2022/08/21
英國最大港口近2000人罷工 恐加劇供應鏈問題
泰國為催谷旅遊業 延長免簽證旅客逗留期限至45日
2022/08/20
泰國為催谷旅遊業 延長免簽證旅客逗留期限至45日
【新冠疫苗】英國9月開打第5針 2600萬人受惠
2022/08/19
【新冠疫苗】英國9月開打第5針 2600萬人受惠

你可能感興趣

【日本疫情】首相岸田文雄確診新冠 有輕微發燒咳嗽
16:54 2022/08/21
【日本疫情】首相岸田文雄確診新冠 有輕微發燒咳嗽
新西蘭暫時放寬入境限制 望吸1.2萬外國勞工補空缺
16:15 2022/08/21
新西蘭暫時放寬入境限制 望吸1.2萬外國勞工補空缺
英國最大港口近2000人罷工 恐加劇供應鏈問題
14:58 2022/08/21
英國最大港口近2000人罷工 恐加劇供應鏈問題
疫情 傳染病 印度 紅疹 流感 登革熱 手足口病

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月22日 時間17:00）

下一篇文章

美黑人夫婦物業估價被壓價 白人出面同間屋高6成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

芬蘭已婚總理與神秘男親密熱舞 被質疑有婚外情（有片）
芬蘭已婚總理與神秘男親密熱舞 被質疑有婚外情（有片）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月22日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月22日 時間17:00）
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【烏克蘭戰爭】歐美4國籲確保核電廠安全 烏料俄周三射導彈（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】歐美4國籲確保核電廠安全 烏料俄周三射導彈（不斷更新）
英國一城市獲評歐洲最危險 當地警方唔認同調查數據
英國一城市獲評歐洲最危險 當地警方唔認同調查數據
「普京大腦」之女被炸死 父親被指推動俄烏戰爭
「普京大腦」之女被炸死 父親被指推動俄烏戰爭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款