印度「番茄流感」錄82宗確診 均為5歲以下幼童

印度近期出現一種名為「番茄流感」（Tomato flu）的神秘疾病，患者身體會長出紅疹，累計已錄得82宗確診，患者均為5歲以下幼童。印度媒體指，「番茄流感」很可能為手足口病的變種。

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甚麼是「番茄流感」？

「番茄流感」由腸道病毒引起，被視為手足口病的變種。由於患者染疫後身體長出的紅疹和水泡大小、形狀及顔色似番茄，因此獲命名為「番茄流感」。

這種疾病為自限疾病（self-limiting disease），患者有機會在沒有接受治療或外界介入的情況下自行痊癒。

有研究指「番茄流感」可能是基孔肯雅熱（Chikungunya）或登革熱後遺症，而非病毒感染。

印度疫情目前如何？

「番茄流感」最初於喀拉拉邦（Kerala）爆發，由今年5月底至上月底已經錄得82宗確診，患者均為5歲以下幼兒。

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患者會出現哪些病徵？

患者通常會發高燒、出現紅疹、關節痛、長出有番茄大小的紅色水泡、皮膚過敏等常見病徵。另外，患者也可能會有疲勞、嘔吐、腹瀉、脫水及關節腫脹等病徵。

印度媒體指，兒童感染「番茄流感」的風險明顯更高。由於這種疾病是通過密切接觸傳播，兒童有機會在接觸受污染表面後將物件放入口，又或者是與染疫兒童分享玩具、衣服、食物及飲品時感染病毒。

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責任編輯：鄭錦玲