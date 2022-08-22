【增加稅收】日政府推出「清酒萬歲」比賽　鼓勵國民多飲酒　圖振奮酒業增稅收

「小飲怡情，大飲傷身」，作為全世界人口最長壽的國家，日本的年輕人似乎對杯中物沒有多大的興趣，更因而令到政府稅收大減。當地政府為了鼓勵年輕人飲酒，推出了一個名為「清酒萬歲！」（Sake Viva!）的比賽，引起不少討論。

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事實上，人口老化、出生率下降，以及疫後生活方式改變，都是導致日本國內酒類市場萎縮，及其稅收減少的因素。

而為了振興酒業及增加稅收，日本國稅廳推出「清酒萬歲！」比賽，徵集20至39歲人士「能夠開啟年輕人飲酒需求」的商業構想，內容不論是日本清酒、燒灼、威士忌、啤酒或葡萄酒都可以。國稅廳希望能通過比賽徵求促銷酒類銷售的創意計劃，振興稅收經濟。

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日媒報道，國民對是次比賽反應不一，也有人的確提出不同的創意構思，也有人批評活動鼓勵年輕人養成飲酒習慣。

「清酒萬歲！」比賽至9月底截止，最佳創意計劃將在11月公布，並恉獲得專家發展付諸實現。

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