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德否決延長使用3核電廠 稱無助紓減天然氣用量

環球社會熱點 17:06 2022/08/22

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受俄烏戰爭影響，俄羅斯已大減德國天然氣供應。德國早前有指或會延長國內核電廠停用限期，但被副總理、經濟兼能源部長哈貝克否決。哈貝克表示，繼續使用核能對紓緩能源危機幫助不大，最多只能節省德國2%天然氣使用量。

俄關閉北溪一號天然氣管道3日維修 斷歐洲供應 【下一頁】

受日本福島核事故影響，德國前總理默克爾（Angela Merkel）於2011年下令，2022年底前停止使用核能，當時法案獲得大批民眾支持。但由於近期俄羅斯天然氣供應量大減，德國開始憂慮冬季或出現能源危機，有指或會延長核電廠停用限期應對。

出身於立場親商界的德國自由民主黨（FDP）的財長林德納（Christian Lindner）曾直言，德國現時不應過分挑剔，短暫延長核電廠使用時間總比重新使用燃煤發電廠好，呼籲保留一切可能性。但來自長期推動反核運動德國綠黨的哈貝克（Robert Habeck）則在周日（21日）表示，延長核電廠使用限期可節約的能源很少，相關措施會是一個錯誤決定。

德國加強天然氣基建 確保滿足逾1成需求 【下一頁】

惟哈貝克亦有讓步，指若壓力測試顯示延長核電廠使用限期是確保冬季電力穩定性及供應必要措施，他願意延長一座位於德國東南部巴伐利亞州（Bavaria）的核電廠。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）則表示，壓力測試報告將於本月底或下月初出爐，屆時將有最終決定。

哈貝克亦指摘德國南部州份及製造業地區過分依賴天然氣發電廠，並缺乏燃煤發電廠，並批評當地在未能建立足夠的風力發電廠，以及改善電力供應網絡。

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責任編輯：李俊儀

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