【長和旗下】豐澤區文慧：上半年網上營業額增長超過80%　O+O客人的人均銷售額高3倍

長和 （00001） 旗下豐澤於疫情間加快發展O+O線下線上購物體驗，豐澤董事總經理區文慧接受訪問時表示，留意到O+O客人的人均累積銷售額較普通客人高3倍，交易頻率高2.5倍，目前O+O會員佔整體的比例達雙位數，故這會是未來重點推動方向。她又指，豐澤上半年綫上營業額增長超過80%，希望下半年可以保持該勢頭，增加公司生意的防守力。

為了加快網站及應用程式的銷售速度，區文慧透露，明年計劃將資料轉移到雲端，並會重新整合用家體驗，包括簡化付款流程。她又指，公司將會調撥資源加強售後服務。

現時銷售產品多達2.6萬

豐澤於2017年已開始發展綫上平台，較行內領先，並在疫情間加強O+O策略。區文慧舉例指，網站的查詢功能不是由客戶服務的同事解答，而是交由問題涉及領域的人士負責，另外亦可指定店舖的同事解答問題。至於取貨方面，公司有逾4000多款產品在下午5時前下訂單可即日自取，同時，網店內7成的貨物均有存貨，故可以做到翌日送貨。

產品方面，區文慧指，現時公司銷售的產品多達2.6萬款，較3年前約8000款大幅增加，涉及的品牌多達1500個。同時，因應市場需求，公司快速引進不同海外及本土品牌產品，例如短時間引入了200多款的空汽清新機、引入家用健身及煮身用具等不同產品，為客人提供更廣泛的生活產品。

自家品牌「豐澤牌」擬加入智能化

至於自家品牌，「豐澤牌」產品種類現時已達30多款，涵蓋洗衣機、抽濕機、冷氣機等。區文慧指，豐澤牌主要針對為本地客人提供高性價比的產品，為了貼合香港人的住屋環境，產品除了注重耐用，也趨向更輕巧，未來計劃再加強產品設計，希望是簡約兼有品味，以吸引更多年輕客人。另一方面，公司亦計劃為自家產品引入智能功能，料會在冷氣機產品上先行，例如調溫。

通脹令全球企業面對成本上升的壓力，豐澤亦然。區文慧指，運輸物流成本無可避免有雙位數的增幅，雖然難以完全控制，但公司盡量從減少廢物、加強數據化等方面入手，維持「豐澤牌」產品的性價比，而公司亦有舉行大型推廣活動，令價格保持競爭力。

8月消費券帶來的爆發力不及前一輪

租金在成本佔比最大，她指，部份店舖的租金下跌不足以反映客流的跌幅，雖然綫下網絡的變數較多，但生意仍可靠綫上補足，未來公司開店將視乎供求，也會平均於旺區及民生區佈點。目前豐澤在香港的分店有65間。

問及電子消費券的刺激作用，區文慧指，4月時派發消費券對首季的生意幫助很多，因部份消費滯後，到了8月，由於消費券金額減少，帶來的購買爆發力減少，但卻更細水長流，故仍期待10月份再派消費券時帶來的刺激作用。

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記者：袁諾曦