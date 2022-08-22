▲ 【百萬富翁】中銀：該行百萬富翁客戶按年升3成 推「Bank For Future」捕捉數碼智慧及綠色生活等機遇

中銀香港 （02388） 指，截至今年3月底，該行年齡介乎18歲至45歲的「百萬富翁」客戶人數按年增長超過30%，這些客戶群的交易中，有87%是通過電子渠道進行，為配合這批習慣使用數碼渠道自主理財的客戶，將會推出最新推廣主題「Bank For Future」。

「Bank For Future」主題將圍繞數碼智慧、綠色生活及跨境機遇三個未來銀行元素。數碼智慧方面，會配合年輕客戶的投資需要及生活模式，於手機銀行新增「PickAStock揀股易」工具，以金融科技提供股票分析，協助客戶簡易揀選心水股票。此外，「智選基金組合」亦進行升級，完善手機銀行基金認購流程。

提供綠色按揭及綠色儲蓄保險

綠色生活方面，為實踐多元化綠色金融，中銀香港除為個人客戶提供綠色按揭、定期存款計劃、私人貸款外，亦推出全港首個獲獨立第三方專業認證並可於手機銀行投保的綠色儲蓄保險計劃，亦為 「中銀人壽綠色網上儲蓄保險計劃』的獨家銷售銀行，該產品超過半數所募集的保費將投放於不同的ESG投資項目。

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編輯：葉志偉





