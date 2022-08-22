  • 32°C
香港時間 : 2022822日 (週一) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】 據報哈弗H6超級混動DHT今亮相 長汽股價勁飆逾11%

股樓投資 16:28 2022/08/22

分享：

分享：

據內媒報道，長城汽車（02333）旗下哈弗品牌新能源戰略發布會暨第三代哈弗H6超級混動DHT雙子星登場活動將於今日（22日）在北京舉行，刺激股價爆升，一度高見12.44元，最多升13.5%，收報12.18元，仍勁升11.1%，成交額增至16.1億元。

【高息股】 中電信上半年多賺3.1% 首派中期息0.12元【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

報道指，第三代H6超級混動DHT雙子星全面布局HEV、PHEV混動技術，預計將搭載檸檬混動DHT技術。與此同時，報道引述消息指，哈弗品牌7月銷售6.13萬輛，按年增長7.1%，其中哈弗H6車型銷售2.76萬輛，按年增長7.4%。

長汽將於下周二（30日）公布中期業績。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 汽車 新能源 異動股 長城汽車（02333）

上一篇文章

【中秋節2022】香港仔中心 x 5位本地藝術家　舉辦「我們的珍．寶故事」數碼畫展 消費滿指定金額換領插畫燈籠及明信片

下一篇文章

【Good Food,Good Mood@iM網欄】2022最佳新餐廳 韓國過江龍Mosu
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
元朗三房私樓呎價跌穿1萬　業主劈價138萬沽　仍賺479萬
元朗三房私樓呎價跌穿1萬　業主劈價138萬沽　仍賺479萬
【室內設計】啟德嘉峯匯724呎北歐風三房單位 全屋貫徹簡約樸實淺色系風格 孤形鏡面儲物櫃成最大亮點
【室內設計】啟德嘉峯匯724呎北歐風三房單位 全屋貫徹簡約樸實淺色系風格 孤形鏡面儲物櫃成最大亮點
明星屋苑傲瀧蝕不停　三房連花園戶1780萬易手　業主4年輸385萬離場
明星屋苑傲瀧蝕不停　三房連花園戶1780萬易手　業主4年輸385萬離場
【加密貨幣】中本聰或已死 手持過百萬粒比特幣料永久凍結
【加密貨幣】中本聰或已死 手持過百萬粒比特幣料永久凍結
【有盈退休】中招才知驚
【有盈退休】中招才知驚
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款