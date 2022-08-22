【異動股】 據報哈弗H6超級混動DHT今亮相 長汽股價勁飆逾11%

據內媒報道，長城汽車（02333）旗下哈弗品牌新能源戰略發布會暨第三代哈弗H6超級混動DHT雙子星登場活動將於今日（22日）在北京舉行，刺激股價爆升，一度高見12.44元，最多升13.5%，收報12.18元，仍勁升11.1%，成交額增至16.1億元。

【高息股】 中電信上半年多賺3.1% 首派中期息0.12元【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

報道指，第三代H6超級混動DHT雙子星全面布局HEV、PHEV混動技術，預計將搭載檸檬混動DHT技術。與此同時，報道引述消息指，哈弗品牌7月銷售6.13萬輛，按年增長7.1%，其中哈弗H6車型銷售2.76萬輛，按年增長7.4%。

長汽將於下周二（30日）公布中期業績。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧