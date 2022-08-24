【打風消息】馬鞍靠近　天文台：8號風球至少維持至周四早上6時（不斷更新）

馬鞍速靠近，天文台於周三下午7時25分改發8號強風信號。天文台料，馬鞍周四（25日）最接近香港，在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，料八號烈風或暴風信號會至少維持至周四早上6時。

天文台又表示，晚上10時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港以南約220公里，本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。

馬鞍會於周四早上最接近香港

天文台指，馬鞍今明兩日大致移向廣東西部沿岸，該區有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有非常大浪及有湧浪，並會帶來風暴潮。馬鞍會在周四稍後登陸並逐漸遠離本港。隨著高空反氣旋逐漸增強，週末至下週初廣東沿岸地區天氣好轉。

受風暴潮影響及時值天文漲潮，鰂魚涌的海水高度會在周四上午5時至9時期間上漲至海圖基準面以上約3米，即比正常升高1米左右，海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸。

香港交易及結算所有限公司（香港交易所）宣布，由於天文台已發出八號颱風信號，收市後交易時段將於晚上7時40分起暫停交易。夜期升24點，收報19263點。

風暴走勢：

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港股在極端天氣下的安排：

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編輯：陳韻妍