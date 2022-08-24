  • 32°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 11:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打風消息】馬鞍速靠近　天文台中午12時至2時改發3號風球　考慮晚上6時至9時之間改發8號烈風或暴風信號（不斷更新）

Hot Talk 09:54 2022/08/24

分享：

分享：

【打風消息】天文台中午12時至2時改發3號風球　考慮晚上6時至9時之間改發8號烈風或暴風信號

馬鞍速靠近，一號戒備信號現正生效。天文台表示，按照現時預測路徑，馬鞍會迅速靠近珠江口一帶，今晚本地風力將會增強。過去數小時，馬鞍穩定地靠近珠江口一帶。天文台會在今日中午12時至下午2時之間改發三號強風信號。

與馬鞍相關的外圍雨帶會在今日稍後為本港帶來狂風驟雨及雷暴，入夜後本港風勢將會迅速增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。今晚有大浪至巨浪，海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

馬鞍會於明早最接近香港

按照現時預測路徑，馬鞍會於明早最接近香港，並可能在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，對本港構成相當威脅。受風暴潮影響及時值天文漲潮，低窪地區明早有機會出現淹浸或海水倒灌。市民請留意天文台的最新天氣消息，並儘早完成防風防水浸的措施。

值得留意的是，下周二期指結算，市場原預期周四轉倉，若周四掛8號風球，投資者或提早轉倉，影響股市波動。

風暴走勢：

    點擊圖片放大

港股在極端天氣下的安排：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

相關文章：【解讀│中國限電】高盛：旱災造成的原材料供應短缺問題只屬短暫性　更關注穀物產量的長遠影響

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
天氣 颱風 天文台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升28點 京東美股績後高港1.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升28點 京東美股績後高港1.4%（不斷更新）
【美股收市】歐美經濟數據差 道指挫154點 能源股逆市升
【美股收市】歐美經濟數據差 道指挫154點 能源股逆市升
【港股市況】快手績後挫7%　恒地跌逾4%破底　恒指倒跌近300點（不斷更新）
【港股市況】快手績後挫7%　恒地跌逾4%破底　恒指倒跌近300點（不斷更新）
【電動車】前蘋果工程師張曉浪承認竊取自動駕駛商業機密　小鵬：不了解案件具體情況、與蘋果之間沒有爭議（第二版）
【電動車】前蘋果工程師張曉浪承認竊取自動駕駛商業機密　小鵬：不了解案件具體情況、與蘋果之間沒有爭議（第二版）
【打風消息】馬鞍速靠近　天文台中午12時至2時改發3號風球　考慮晚上6時至9時之間改發8號烈風或暴風信號（不斷更新）
【打風消息】馬鞍速靠近　天文台中午12時至2時改發3號風球　考慮晚上6時至9時之間改發8號烈風或暴風信號（不斷更新）
【京東業績】京東高開逾2%　CEO徐雷：「修練內功」應對宏觀及行業調整　次季收入增5.4%、經調整純利65億人幣勝預期（第二版）
【京東業績】京東高開逾2%　CEO徐雷：「修練內功」應對宏觀及行業調整　次季收入增5.4%、經調整純利65億人幣勝預期（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款