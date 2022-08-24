【打風消息】馬鞍速靠近　天文台中午12時至2時改發3號風球　考慮晚上6時至9時之間改發8號烈風或暴風信號（不斷更新）

▲ 【打風消息】天文台中午12時至2時改發3號風球 考慮晚上6時至9時之間改發8號烈風或暴風信號

馬鞍速靠近，一號戒備信號現正生效。天文台表示，按照現時預測路徑，馬鞍會迅速靠近珠江口一帶，今晚本地風力將會增強。過去數小時，馬鞍穩定地靠近珠江口一帶。天文台會在今日中午12時至下午2時之間改發三號強風信號。

與馬鞍相關的外圍雨帶會在今日稍後為本港帶來狂風驟雨及雷暴，入夜後本港風勢將會迅速增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。今晚有大浪至巨浪，海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

馬鞍會於明早最接近香港

按照現時預測路徑，馬鞍會於明早最接近香港，並可能在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，對本港構成相當威脅。受風暴潮影響及時值天文漲潮，低窪地區明早有機會出現淹浸或海水倒灌。市民請留意天文台的最新天氣消息，並儘早完成防風防水浸的措施。

值得留意的是，下周二期指結算，市場原預期周四轉倉，若周四掛8號風球，投資者或提早轉倉，影響股市波動。

風暴走勢：

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港股在極端天氣下的安排：

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編輯：陳韻妍