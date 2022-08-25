【打風消息】港股早上料休市　天文台：8號風球至少維持至早上9時（不斷更新）

8號風球現正懸掛，天文台預計8號烈風或暴風信號會在上午9時前維持，預料本港風力會在中午前逐漸減弱，評估會否需要改發3號強風信號。據港交所措施，若中午12時前解除8號風球，下午便可開市。

馬鞍現時最接近本港，在香港西南偏南200公里左右掠過，本港多處吹烈風，高地間中吹暴風，同時，與馬鞍相關的驟雨正移近本港，並可能帶來猛烈陣風。預計8號烈風或暴風信號會在上午9時前維持。隨著馬鞍遠離，預料本港風力會在中午前逐漸減弱。天文台會視乎本港的風力變化，評估會否需要改發3號強風信號。

海面有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

受風暴潮影響及時值天文漲潮，鰂魚涌的海水高度會在今日上午5時至9時期間上漲至海圖基準面以上約3米，即比正常升高1米左右，海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸，市民應儘量避免進入可能受影響的低窪地區及遠離危險地方。

在過去一小時，昂坪、長洲及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時106、87及77公里，最高陣風分別為每小時132、108及94公里。

香港交易及結算所有限公司（香港交易所）宣布，由於天文台已發出8號颱風信號，收市後交易時段將於晚上7時40分起暫停交易。夜期升24點，收報19263點。

風暴走勢：

港股在極端天氣下的安排：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

相關文章：【解讀│中國限電】高盛：旱災造成的原材料供應短缺問題只屬短暫性 更關注穀物產量的長遠影響

編輯：陳韻妍