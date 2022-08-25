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【打風消息】港股料下午恢復開市　天文台：9至11時之間改發3號強風信號（不斷更新）

Hot Talk 06:58 2022/08/25

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8號風球現正懸掛，天文台預計8號烈風或暴風信號會在上午9時前維持，天文台指，馬鞍正遠離香港，本港風力將逐漸減弱，天文台會視乎本港風力的減弱程度，考慮在上午9至11時之間改發3號強風信號。

初時本港西南部離岸及高地仍間中吹烈風，海面有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

受風暴潮影響及時值天文漲潮，鰂魚涌的海水高度會在未來一兩小時上漲至海圖基準面以上約3米，海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸，市民應儘量避免進入可能受影響的低窪地區及遠離危險地方。

在過去一小時，昂坪、長洲及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時89、77及63公里，最高陣風分別為每小時139、95及75公里。

香港交易及結算所有限公司（香港交易所）宣布，由於天文台已發出8號颱風信號，收市後交易時段將於晚上7時40分起暫停交易。夜期升24點，收報19263點。

風暴走勢：

港股在極端天氣下的安排：

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相關文章：【解讀│中國限電】高盛：旱災造成的原材料供應短缺問題只屬短暫性　更關注穀物產量的長遠影響

編輯：陳韻妍

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天氣 颱風 天文台

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【港股早上延遲開市】8號風球現正懸掛　港股今早延遲開市　天文台：8號風球至少維持至早上9時（不斷更新）

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