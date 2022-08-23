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【打風消息】天文台發出1號戒備訊號、馬鞍進港800公里範圍　中央氣象台料近岸增強成颱風　周三普遍風力達3號風球最低門檻（不斷更新）

Hot Talk 21:10 2022/08/23

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天文台發出1號戒備訊號。

本港再有熱帶氣旋迫近，天文台今晚（23日）9時10分發出一號戒備訊號，強烈熱帶風暴「馬鞍」進入本港800公里範圍。按照現時預測路徑，馬鞍會在今晚至明早（24日）與香港保持超過500公里距離，本港風力不會顯著增強，一號戒備信號會至少維持至明早6時。

晚上9時，「馬鞍」集結在香港之東南偏東約770公里，即在北緯18.5度，東經120.4度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海東北部，大致移向廣東西部沿岸。

馬鞍登陸時的強度仍然存在變數。參考馬鞍預測移動路徑，周三普遍風力將達至3號風球最低門檻。內地中央氣象台進一步預測，馬鞍於周四早上逼近珠江口，即最靠近香港時，馬鞍將進一步增強成為颱風。

天文台指，星期三吹北至西北風4級，晚上吹5級清勁至6級強風（時速約31至51公里），本港天氣於周三稍後時間會顯著轉壞，有幾陣狂風驟雨及雷暴。周四風勢進一步增強，早上吹東南風7至8級（時速約52至75公里），離岸及高地達11級（時速約104至117公里），有狂風大驟雨，海有非常大浪至巨浪及有湧浪。受風暴潮影響，低窪地區有機會出現淹浸或海水倒灌。周五料仍有幾陣驟雨。

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天文台強調，馬鞍登陸的位置及強度仍然存在變數，隨高空反氣旋再度增強，本週後期驟雨逐漸減少。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

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編輯：陳韻妍

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天氣 颱風 天文台

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