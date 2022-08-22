【TWTR】Twitter稱或減少向員工發放獎金　與馬斯克收購事宜有關？

Twitter早前向員工稱，由於公司陷入財務困難，或會削減今年的獎金。

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上星期五，Twitter向員工表示，今年初起公司的收入「經歷了重大挑戰」。逐公司表示，公司見前所面對的困難，是由各種因素所導致，包括全球經濟問題、馬斯克意收購Twitter事宜告吹等。

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Twitter在同日向員工發布的信息中表示，可用於派發獎金的資金池，已降至1月份董事會批准該計劃時一半。而這個獎金池資金多寡，是與公司業績表現掛鉤。

Twitter上個月公布銷售額下降，並將之歸咎於以上類似因素。該公司公布虧損2.7億美元。

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