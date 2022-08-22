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【TWTR】Twitter稱或減少向員工發放獎金　與馬斯克收購事宜有關？

環球政經 19:39 2022/08/22

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Twitter早前向員工稱，由於公司陷入財務困難，或會削減今年的獎金。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

上星期五，Twitter向員工表示，今年初起公司的收入「經歷了重大挑戰」。逐公司表示，公司見前所面對的困難，是由各種因素所導致，包括全球經濟問題、馬斯克意收購Twitter事宜告吹等。

亞太區百萬富翁排名出爐  新加坡2030年變亞洲百萬富翁之都 香港位居第三【見下頁

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Twitter在同日向員工發布的信息中表示，可用於派發獎金的資金池，已降至1月份董事會批准該計劃時一半。而這個獎金池資金多寡，是與公司業績表現掛鉤。

Twitter上個月公布銷售額下降，並將之歸咎於以上類似因素。該公司公布虧損2.7億美元。

同場加映：【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

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撰文 : 陳楚琨

美股 收購 經濟 馬斯克 Twitter 美元

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