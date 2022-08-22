【MPF】今年MPF負回報逾12% 人均供款慘蝕3.2萬

▲ 晨星指8月份MPF錄得負回報近0.1%。

打工仔哀歌，因晨星最新統計顯示，今年強積金（MPF）平均負回報12.49%，如以去年底MPF總資產為1.18萬億元、成員平均累積供款近26萬元計，業界由此推斷，年初至今MPF累上班族的血汗錢合共損失逾1,400億元，人均帳戶供款慘輸約3.2萬元。專家指，主要受環球經濟衰退及歐美等央行鬥加息收水等所累，唯恐今年全年投資成績難轉虧為盈。

各類基金中，晨星指，大輸家是一眾股票MPF，急挫近17%，甚至連貨幣市場產品也見紅，微跌0.69%。若單以8月份來看，晨星的統計是截至上周四（8月18日）為止，整體回報仍錄負數0.09%。

至於一片哀鴻遍野中，尚幸個別MPF基金今年仍能逆轉勝，冠軍MPF是交通銀行旗下保守基金，逆市微升0.45%。同樣，信安旗下保證基金及東亞 （00023） 旗下3個MPF計劃的保守基金，均錄得約0.1%的彈幅。

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此外，專家指美股近期升市只是虛火，暫難彌補中港股票插水，不足以令MPF轉升。華僑銀行經濟師謝棟銘拆解，上周美國股滙雙漲，投資者相信通脹見頂，而美國經濟並未呈現衰退迹象。但他擔心市場忽視3大暗湧：

（1）目前美股亢奮更像一個熊市反彈，盈利大幅下滑只是時間問題，這將成為股市新一輪下滑的主要驅動力。

（2）通脹可能已見頂，但距央行的2%目標相去甚遠。雖然美國總統拜登已簽署旨在降低通脹的新法案，但根據部分學者的估算，未來兩年對通脹的影響相當有限。因此，聯儲局將繼續在抗通脹路上扮演主要角色。上周四聖路易斯聯儲銀行行長布拉德重申傾向於9月繼續加息75個基點。況且，最新一周領取失業金人數反映美國勞動力市場依然緊張，強勁的工資增長，將成為核心通脹的重要力量。

（3）上周歐洲天然氣價格再創新高，或許成為壓垮歐元的最後一根稻草。一般情況，夏天往往是淡季，價格和需求通常回落，使得各國可以為冬天做好準備。但無奈今年夏季氣候異常，乾旱使得萊茵河水位大幅下降，窒礙能源的水路運輸。此外，乾旱也使得水電不足，導致對油氣產品的需求上升。

華僑永亨經濟師姜靜補充，歐洲悲觀前景對歐元帶來壓力，料歐元將重新跌穿1算，相反美元將保持強勢，現滙已重上108大關。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源