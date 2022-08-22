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【Good Food,Good Mood@iM網欄】2022最佳新餐廳 韓國過江龍Mosu

名人薈萃 16:23 2022/08/22

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今天想談談BTS跟Mosu。共通點呢？除了兩者都Made in Korea，還有就是兩者都美好得令筆者有一種「完結了？多可惜啊」的感覺。
先說BTS，當初筆者只是好奇他們怎樣從云云K-POP偶像中跑出，在亞洲火紅不出奇，竟然還能在歐美等地瘋摩數以億計的粉絲成為世界第一男團。筆者希望了解他們的成功之道，便看了不少有關物料，怎料愈看筆者入坑。在台上，他們用作品訴說自己的親身經歷，傾盡全力，彷彿下一秒就累倒在舞台上也在所不惜。在台下，他們的奮鬥史賺人熱淚，由最初7人屈在只有3張碌架床的劏房，因為出自小公司而處處受人冷眼和嘲笑，到後來打敗韓國三大娛樂霸權成為王者，為聯合國演講，甚至受拜登邀請到白宮作客，這不就是一套活生生的青春追夢片嗎？劇情仲熱血過足球小將。

【青姐話】升唔上又跌唔落  利淡盡出是利好？

再說Mosu，本年五月在西九M+博物館開幕，菜式由韓國名廚Sung Anh創作；Sung Anh自小便常吃糅合北韓和日本風味的家常料理，其後隨家人移民美國，並協助父母經營中菜館。成年後他加入美國於伊拉克服役，退伍後開展廚藝生涯，先後加入美國多家知名米芝蓮星級食府工作，積累經驗。2015年夏天，他決定自立門戶，在三藩市開設Mosu，以自身多元文化的成長背景為料理靈感，於開店首年即取得米芝蓮一星殊榮。2017年他將Mosu帶回首爾，以當代烹調手法演繹韓國傳統食譜，讓他更上一層樓，獲得米芝蓮二星殊榮。老實說，吃fine dining最怕時間長，吃Mosu卻讓筆者不捨得「吃完」，可惜此店已榮登「預約困難店」之列，想encore也不是易事。

 

夏日炎炎先來一杯歡迎特飲，靈感來自Mojito，用韓國米酒製作，帶一點冰花，喝罷透心涼。

第一道餐前小吃用紫菜捲着薯仔沙律，上面的生蝦刺身來自日本與韓國之間的東海，紫菜脆得很，與鮮嫩的蝦肉形成奇妙對比，薯仔沙律雖簡單但調味到位，十分好吃。

第二道餐前小吃是一件小蘿蔔撻，蘿蔔片灑上用蘿蔔莖製成的綠色粉末，撻內是用蘿蔔汁發酵而成的啫喱，撻底很脆，小蘿蔔更是出乎意料的清甜，還帶一點辛辣，太好吃了！

第三道餐前小吃是和暖的鮑魚墨西哥卷；用來包着鮑魚的皮薄而脆，鮑魚肉厚而軟腍，青檸汁的酸能提鮮，還帶一點煙燻香味，味道口感均具驚喜。

進入第一道前菜，貌似小籠包其實外層是芝麻豆腐，內裏釀滿了海膽，這裏的海膽新鮮沒有怪味，很好！豆腐泡在煙燻魚湯中，亮點在於豆腐及海膽的「滑」和魚湯及海膽的「鮮」，頂部的山葵又為餸菜帶來一點漣漪，美妙！

甘鯛滑不溜口，配着五彩繽紛的蔬菜汁來吃，味道帶酸，開胃之餘真的好吃得令人驚喜。

接着又是一道魚的菜式，但鯖魚的肉質跟甘鯛截然不同；甘鯛滑而軟，鯖魚雖滑但比較結實，但同樣好吃。醬汁充滿油香，酸豆、洋蔥及番茜帶來微酸及煙燻香味，底部墊着醃青瓜，味道清新，吃罷毫無膩感。

主食是蕎麥麵，用了來自韓國山中的橡果來炮製醬汁，味覺上跟前面所有菜式相比較為淡味，不過醬汁質感濃稠，堅果香味濃郁，加上澎湃的澳洲冬季黑松露，香氣在口中久久不散。

主菜可選羊或牛，我們兩款也點了試試。韓牛用炭火烤熟，配搭經發酵的南瓜條、雪梨果蓉、自家醃製的杞子，以及用紹興花雕酒及韓式辣醬製成的醬汁，入口牛脂味濃，但味道又因其配菜中的果味而變得輕盈。羊鞍肉則配上羊肚菌及甜粟米，其醬汁是韓式「包飯醬」，帶微辣，是韓式烤肉的恩物。

第一道甜品完全白色，沒有半點修飾，聽講是杏仁製品更是失了興趣（因為筆者頗討厭杏仁的）。拌勻來吃，底層鹹鹹地像雪糕的東西完全中和了面層像杏霜般的杏仁味，出奇地好吃。

左邊是檸檬米糕，右邊是芋頭撻；這回合玩「香」和「質感」— 前者把煙韌的蛋糕釀在檸檬皮上，檸檬皮的獨特香味清新怡人，帶微甘；後者極脆，香味是微微燒焦那種，形成鮮明對比。

韓國人生日會飲海帶湯，廚師便以此為靈感製作甜品，雪糕跟海帶一起吃有點甘苦，又有點煙韌，是一次全新體會。

餐後美點是一款韓國傳統小食，有點像中國新年的油角，口感粉粉地，又黏黏地，帶點糖漿的蜜香。

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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撰文 : Carmen Ko（高詩琪）

欄名 : GoodFoodGoodMood

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