【港元定存】銀債開賣前夕 渣打加1年港元定存至3厘

▲ 滙豐搶短錢，今天加3個月港元定存息。

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銀債開賣前夕，6間大小行加港元定期存款息，先策動前哨戰。最搶眼的是，滙豐（HSBC）今天（8月22日）搶短錢，調升3個月短存息，這是龍頭發鈔行自5月24日以來，3個月內第6度加存息，也是繼8月4日調升定存息，月內一加再加。渣打香港 （02888） 也驟升1年期0.2厘，至突破3厘大關，成為首間大型銀行提供此高息。相反，中銀香港 （02388） 卻全面減息0.1厘。

另一方面，輝立證券今午回應本報查詢指，銀債接獲約100位意向客戶預約申請，認購額共約1,500萬元，主要以現金申請為主，平均每人申請15手（每手1萬元）。

先說加息者，除了兩間發鈔行外，還包括小米 （01810） 牽頭虛擬銀行天星（AirStar Bank），連續兩周提高存息，尚乘集團有份的眾安（ZA Bank）為新用戶的定存額外加息1厘，TOM集團 （02383） 旗下虛銀匯立（WeLaB Bank）新推7個月年息享2.4厘。而集友亦新推快閃優惠，存168天（約5.6個月）享2.6厘，門檻為20萬元的新資金，上限1,000萬元，優惠至9月9日。

專家指，大小業界在月結前猛加息吸存，以免流失客戶，尤其是鬥搶跨年大額新錢，且面對銀債4厘包底息的競爭。相反，存款基礎龐大的中資龍頭行，卻毋須急於撲水，且料9月22日聯儲局加息後，本港很大機會上調優惠利率（P），活期息有望同步加，對於個別發鈔行來說，無疑帶來資金成本壓力，遂先減定存作緩衡。

恒生罕有加港元定存 半年期享2.1厘【下一頁】

此外，單以發鈔行比拼，目前1年期以渣打的3厘冠絕發鈔行，中銀香港於上周六（20日）減0.1厘，新息率跟滙豐（HSBC）的2.1厘看齊。渣打另有相同存期享2.4厘，網上或手機銀行開立的門檻僅須1萬元，分行敘造要求100萬元。

如以渣打1年期3厘息的入場費為200萬元計，大戶穩袋6萬元利息。半年期方面，中銀下調0.1厘、至1.6厘，不敵滙豐的1.7厘，但高於渣打的1.3厘。3個月期，滙豐提高0.2厘後至1.2厘，險勝降低0.1厘的中銀，後者現報1.1厘，渣打僅0.7厘。

再計及中小行，檢視短中長息，華僑永亨剛把388天享3.28厘及1年期3.18厘優惠延至8月底，須「華僑永亨宏富理財」客戶，又或現有客戶升級至「宏富理財」，進場費為20萬元。且增添全新成為「宏富理財」客戶的選擇 ，惟起存額為100萬元新錢。

半年期有孖寶高息王，大新 （02356） 及富邦齊為2.8厘，3個月是花旗的2.58厘居首，1個月是滙豐的5厘最高，冠絕全城是集友7天年息享6厘。

半年人幣定存最高息2.6厘 8月至今減息浪加劇【下一頁】

展望後市，全球緊盯本周五（26日）舉行的Jackon Hole全球央行年會，尤其是聯儲局主席鮑威爾於周六（27日）本港時間約晚上10時的致辭重頭戲，憧憬他對美國經濟後向露口風。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，料美國第二季經濟修訂值，維持按季收縮0.9%。且預測美國7月PCE通脹按年或升6.2%，按月或跌0.1%，核心PCE通脹按年可能升4.6%，按月有機會升0.1%。

廖嘉豪繼續預期聯儲局9月有機會再加息0.75厘，投資者或需留意在Jackson Hole年會上或出現鷹派風險，例如鮑威爾可能再示意專注於通脹而不是增長擔憂，更鷹派的說法甚至可能是明確表示市場可能低估了儲局的政策，或者金融狀況需要進一步收緊。他亦可能會注意到，雖然政策利率接近長期中性水平，但由於持續通脹，目前所謂的中性利率（或適當的政策利率設置）可能較歷史水平要高得多。

此外，回顧上周，竟有多達12間大小港銀加息，包括勇進的大新一周4連加，而工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 參股的虛銀富融（Fusion Bank）則向短存埋手，驟加1個月年息1厘，新息率重上兩厘。

同樣，花旗、集友、大眾銀行、大眾財務、天星及招商永隆全面加息。渣打香港推1年期有2.8厘，東亞 （00023） 上調半年期。恒生 （00011） 提高3個月及半年期，信銀國際加中長息。相反，交銀香港卻連續兩周減息。

順帶一提，滙豐今天亦加3個月美元定存0.3厘、至1.5厘。可是，全面減3個月或以上人民幣定存，更撤兩厘息。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源