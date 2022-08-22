【生科股】歌禮製藥中期產品收入增13.7倍至522萬人幣　期內虧損收窄兩成

▲ 歌禮製藥午後曾升一成 新冠口服藥獲批准臨床試驗 收市後公布中期業績

歌禮製藥 （01672） 公布中期業績，今年上半年整體收入按年增加4.6%至3821.8萬元（人民幣，下同），當中來自產品的銷售收入按年增加13.7倍至522萬元。歌禮製藥期內毛利錄得2436.7萬元，對比去年同期為毛損256萬元；期內虧損按年收窄20.6%至8799.8萬元。

歌禮製藥今日股價在午後擴大升幅，一度高見3.85元，升12.2%，最終收報3.7元，升7.9%。

歌禮製藥截至今年6月底，合共已經有4中產品進行商業化。而上半年產品銷售收入大增，主要由於新力萊（拉維達韋）聯合戈諾衛（達諾瑞韋）的全口服治療方案的銷量所致，這一治療方案在去年底被納入國家醫保目錄。

此外，歌禮製藥今早宣布，旗下新冠口服RdRp抑制劑ASC10新藥臨床試驗申請，獲得中國國家藥監局批准，成為首個同時獲得中國國家藥監局和美國FDA批准，開展口服RdRp抑制劑新藥臨床試驗的中國生物技術公司。

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記者：梁安琪

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