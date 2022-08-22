【中秋節2022】香港仔中心 x 5位本地藝術家　舉辦「我們的珍．寶故事」數碼畫展 消費滿指定金額換領插畫燈籠及明信片

與香港仔中心一同屹立香港仔逾40年的珍寶海鮮舫，擁有「世界最大的海上食府」美譽，為港島南區帶來近半世紀的繁華光景，亦承載了香港人近半世紀的集體回憶，珍寶海鮮舫的每一段珍貴故事，都會成為大部份香港人寶貴的成長印記。

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香港仔中心致力支持本地藝術創作，今次特別安排本地藝術家提供作品作現場展示，讓大家於商場休閒購物之餘亦可以欣賞極具本土特色的繪作。由9月3日至10月4日，商場誠意呈獻珍寶海鮮舫數碼畫展「我們的珍．寶故事」，特別邀請5位本地藝術家：Chocolate Rain、Felix Ip、Messy Desk、Pen So及No Paper Studio以作品說故事，分享他們與珍寶海鮮舫的美好回憶，與大家一同回憶這座蜚聲國際的海上宮殿。

擅長手繪懷舊海報的No Paper Studio為是次畫展繪畫以《食神》為靈感、充滿復古港產電影海報風格的全新作品；Messy Desk於2018年已經與香港仔中心合作，以童話般的色彩繽紛、滿載歡欣的圖案創作港島南區地標和文化特色，帶大家暢遊港島南區，欣賞珍寶海鮮舫這個獨有地標；Chocolate Rain以孩童的夢想及奇妙旅程為靈感，帶領大家重回漁港時代的香港仔；Felix Ip以擅長的科幻畫風，繪出心目中的海上「巨人」；而Pen So則用了黑白線條記錄了它的淒美。他們透過與眾不同的創作風格，重溫珍寶海鮮舫獨一無二的故事，於中秋節來一場充滿創意的「團圓」之旅。

1976年落成開業的珍寶海鮮舫，是中外馳名的香港地標之一，亦是不少食客尋「鮮」的殿堂級食府。除此之外，它亦是香港人的珍貴回憶，小時候牽著父母的手一同登船飲茶，新人結婚擺酒大排筵席，都留下難忘的美好光景。即使從未曾到訪，亦會因為觀看經典周星馳電影《食神》而對它有所認識，被宮殿般的大堂及精雕細琢的皇帝龍椅所吸引。

珍寶海鮮舫數碼畫展

5位本地藝術家的作品將於9月3日起至10月4日在香港仔中心4期地下展覽，以充滿創意及地道的方式，於中秋佳節分享他們與珍寶海鮮舫的一段段回憶，細訴每個「珍．寶」故事，與大家一同緬懷這艘海上宮殿。

作品：《珍寶海鮮舫之第二十八屆超級食神大賽》

創作者：No Paper Studio

創作意念：創作靈感取材於電影《食神》中超級食神大賽在於珍寶海鮮舫的情景，以懷舊手繪風畫出電影中人物、比賽中發生的廚藝比武、經典的黯然銷魂飯及華麗的內部裝潢。如今珍寶海鮮舫已經成為了集體回憶，希望可以用這幅作品記述這座具香港特色的皇宮。

作品：Jumbo in the Wonderland

創作者：Messy Desk

創作意念：以香港仔漁村作為Wonderland的基礎，將原創藝術滲入港島南區地標和文化特色。畫中加入Messy Desk 天馬行空的角色和用色，將其筆下色彩班斕、充滿童真的插畫元素滲入南區地標文化特色，包括珍寶海鮮舫、漁民生活、香港仔中心消閒購物點、漁船等。

作品：海上的時代見證者

創作者：Chocolate Rain

創作意念：「從前，香港是個漁港。」香港仔以前有不少水上人定居，有「住家艇」及不少漁船在此航行，締造獨特的漁港文化。珍寶海鮮舫見證著香港仔由漁港演變成高樓大廈林立的市區，陪伴著幾代香港人成長，承載著香港時代變遷的故事。

作品：南灣巨人

創作者：Felix Ip

創作意念：2020 年「珍寶」宣佈暫停營業，那一刻，覺得好可惜。童年時跟家人去吃飯時的點滴又再浮現。所以好希望它可以重新「站」起來，再出發，因此構思了「珍寶重機」。晚上燈光閃閃爍爍照耀著南區港灣，驕傲地伴著小島成長。今天、雖已屬前麈往事；但珍寶的絢麗磅礡，深深烙印在香港人的回憶，難以磨滅。

作品： 墨上食府

創作者：Pen So

創作意念：紅綠配色加金碧輝煌相信是大眾對「珍寶海鮮舫」的顏色印象，日本動畫、遊戲和西方電影都記錄了海鮮舫的光輝。而Pen So 筆下記錄的是海鮮舫的暗淡，離開前的日子。單純用黑白墨水線條繪畫出船上的精細特徵，由小部分到船整體看也能感受到它的立體和美麗。又用上毛筆令船身有一種舊化感覺，作品希望帶出海鮮舫的「淒美」。

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為今個中秋增添一份藝術氣息，香港仔中心貼心準備了兩款主題紀念品，讓顧客細賞珍寶海鮮舫數碼畫展後換領。憑指定消費即可免費換領「我們的珍．寶故事」插畫DIY燈籠或明信片（一套五款），絶對值得收藏。無論與摯親一同提著燈籠漫步海旁慶祝中秋，抑或寄送明信片給遠方親友表達思念之情，都能為佳節添上溫馨暖意，送上花好月圓的甜蜜祝福。

換領「我們的珍．寶故事」插畫DIY燈籠

日期：9月3-4及10日 時間：下午1時至晚上9時 地點：香港仔中心5期地下換領站 換領方法：顧客凡於香港仔中心以電子貨幣消費滿300元或以上，憑最多兩間不同商舖之即日有效機印發票，連同對應之電子貨幣付款存根，即可換領「我們的珍．寶故事」插畫DIY燈籠乙份。

換領「我們的珍．寶故事」插畫明信片（一套5款）

日期：9月3-4日及10-12日 時間：下午1時至晚上9時 地點：香港仔中心5期地下換領站 換領方法：顧客凡於香港仔中心以電子貨幣消費滿150元或以上，憑最多兩間不同商舖之即日有效機印發票，連同對應之電子貨幣付款存根，即可換領「我們的珍．寶故事」插畫明信片（一套5款）。

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責任編輯：嚴浩文