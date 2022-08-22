  • 33°C
香港時間 : 2022822日 (週一) 17:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中秋節2022】香港仔中心 x 5位本地藝術家　舉辦「我們的珍．寶故事」數碼畫展 消費滿指定金額換領插畫燈籠及明信片

理財智慧 16:38 2022/08/22

分享：

分享：

與香港仔中心一同屹立香港仔逾40年的珍寶海鮮舫，擁有「世界最大的海上食府」美譽，為港島南區帶來近半世紀的繁華光景，亦承載了香港人近半世紀的集體回憶，珍寶海鮮舫的每一段珍貴故事，都會成為大部份香港人寶貴的成長印記。

【溫股知新】港股烏雲滿布    後市寄望財報

香港仔中心致力支持本地藝術創作，今次特別安排本地藝術家提供作品作現場展示，讓大家於商場休閒購物之餘亦可以欣賞極具本土特色的繪作。由9月3日至10月4日，商場誠意呈獻珍寶海鮮舫數碼畫展「我們的珍．寶故事」，特別邀請5位本地藝術家：Chocolate Rain、Felix Ip、Messy Desk、Pen So及No Paper Studio以作品說故事，分享他們與珍寶海鮮舫的美好回憶，與大家一同回憶這座蜚聲國際的海上宮殿。

擅長手繪懷舊海報的No Paper Studio為是次畫展繪畫以《食神》為靈感、充滿復古港產電影海報風格的全新作品；Messy Desk於2018年已經與香港仔中心合作，以童話般的色彩繽紛、滿載歡欣的圖案創作港島南區地標和文化特色，帶大家暢遊港島南區，欣賞珍寶海鮮舫這個獨有地標；Chocolate Rain以孩童的夢想及奇妙旅程為靈感，帶領大家重回漁港時代的香港仔；Felix Ip以擅長的科幻畫風，繪出心目中的海上「巨人」；而Pen So則用了黑白線條記錄了它的淒美。他們透過與眾不同的創作風格，重溫珍寶海鮮舫獨一無二的故事，於中秋節來一場充滿創意的「團圓」之旅。

1976年落成開業的珍寶海鮮舫，是中外馳名的香港地標之一，亦是不少食客尋「鮮」的殿堂級食府。除此之外，它亦是香港人的珍貴回憶，小時候牽著父母的手一同登船飲茶，新人結婚擺酒大排筵席，都留下難忘的美好光景。即使從未曾到訪，亦會因為觀看經典周星馳電影《食神》而對它有所認識，被宮殿般的大堂及精雕細琢的皇帝龍椅所吸引。

珍寶海鮮舫數碼畫展

5位本地藝術家的作品將於9月3日起至10月4日在香港仔中心4期地下展覽，以充滿創意及地道的方式，於中秋佳節分享他們與珍寶海鮮舫的一段段回憶，細訴每個「珍．寶」故事，與大家一同緬懷這艘海上宮殿。

作品：《珍寶海鮮舫之第二十八屆超級食神大賽》

創作者：No Paper Studio

創作意念：創作靈感取材於電影《食神》中超級食神大賽在於珍寶海鮮舫的情景，以懷舊手繪風畫出電影中人物、比賽中發生的廚藝比武、經典的黯然銷魂飯及華麗的內部裝潢。如今珍寶海鮮舫已經成為了集體回憶，希望可以用這幅作品記述這座具香港特色的皇宮。

作品：Jumbo in the Wonderland

創作者：Messy Desk

創作意念：以香港仔漁村作為Wonderland的基礎，將原創藝術滲入港島南區地標和文化特色。畫中加入Messy Desk 天馬行空的角色和用色，將其筆下色彩班斕、充滿童真的插畫元素滲入南區地標文化特色，包括珍寶海鮮舫、漁民生活、香港仔中心消閒購物點、漁船等。

作品：海上的時代見證者

創作者：Chocolate Rain

創作意念：「從前，香港是個漁港。」香港仔以前有不少水上人定居，有「住家艇」及不少漁船在此航行，締造獨特的漁港文化。珍寶海鮮舫見證著香港仔由漁港演變成高樓大廈林立的市區，陪伴著幾代香港人成長，承載著香港時代變遷的故事。

作品：南灣巨人

創作者：Felix Ip

創作意念：2020 年「珍寶」宣佈暫停營業，那一刻，覺得好可惜。童年時跟家人去吃飯時的點滴又再浮現。所以好希望它可以重新「站」起來，再出發，因此構思了「珍寶重機」。晚上燈光閃閃爍爍照耀著南區港灣，驕傲地伴著小島成長。今天、雖已屬前麈往事；但珍寶的絢麗磅礡，深深烙印在香港人的回憶，難以磨滅。

作品： 墨上食府

創作者：Pen So

創作意念：紅綠配色加金碧輝煌相信是大眾對「珍寶海鮮舫」的顏色印象，日本動畫、遊戲和西方電影都記錄了海鮮舫的光輝。而Pen So 筆下記錄的是海鮮舫的暗淡，離開前的日子。單純用黑白墨水線條繪畫出船上的精細特徵，由小部分到船整體看也能感受到它的立體和美麗。又用上毛筆令船身有一種舊化感覺，作品希望帶出海鮮舫的「淒美」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

為今個中秋增添一份藝術氣息，香港仔中心貼心準備了兩款主題紀念品，讓顧客細賞珍寶海鮮舫數碼畫展後換領。憑指定消費即可免費換領「我們的珍．寶故事」插畫DIY燈籠或明信片（一套五款），絶對值得收藏。無論與摯親一同提著燈籠漫步海旁慶祝中秋，抑或寄送明信片給遠方親友表達思念之情，都能為佳節添上溫馨暖意，送上花好月圓的甜蜜祝福。

換領「我們的珍．寶故事」插畫DIY燈籠

日期：9月3-4及10日

時間：下午1時至晚上9時

地點：香港仔中心5期地下換領站

換領方法：顧客凡於香港仔中心以電子貨幣消費滿300元或以上，憑最多兩間不同商舖之即日有效機印發票，連同對應之電子貨幣付款存根，即可換領「我們的珍．寶故事」插畫DIY燈籠乙份。

換領「我們的珍．寶故事」插畫明信片（一套5款）

日期：9月3-4日及10-12日

時間：下午1時至晚上9時

地點：香港仔中心5期地下換領站

換領方法：顧客凡於香港仔中心以電子貨幣消費滿150元或以上，憑最多兩間不同商舖之即日有效機印發票，連同對應之電子貨幣付款存根，即可換領「我們的珍．寶故事」插畫明信片（一套5款）。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【青姐話】升唔上又跌唔落   利淡盡出是利好？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
商場活動 文娛藝術 中秋節 香港仔中心 香港仔 南區

下一篇文章

【異動股】 據報哈弗H6超級混動DHT今亮相 長汽股價勁飆逾11%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
元朗三房私樓呎價跌穿1萬　業主劈價138萬沽　仍賺479萬
元朗三房私樓呎價跌穿1萬　業主劈價138萬沽　仍賺479萬
【室內設計】啟德嘉峯匯724呎北歐風三房單位 全屋貫徹簡約樸實淺色系風格 孤形鏡面儲物櫃成最大亮點
【室內設計】啟德嘉峯匯724呎北歐風三房單位 全屋貫徹簡約樸實淺色系風格 孤形鏡面儲物櫃成最大亮點
明星屋苑傲瀧蝕不停　三房連花園戶1780萬易手　業主4年輸385萬離場
明星屋苑傲瀧蝕不停　三房連花園戶1780萬易手　業主4年輸385萬離場
【加密貨幣】中本聰或已死 手持過百萬粒比特幣料永久凍結
【加密貨幣】中本聰或已死 手持過百萬粒比特幣料永久凍結
【有盈退休】中招才知驚
【有盈退休】中招才知驚
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款