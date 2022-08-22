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【元宇宙】Mark Zuckerberg虛擬分身成笑柄　急發布新圖片承諾更新Horizon Worlds補鑊

科技 16:30 2022/08/22

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Mark Zuckerberg日前發布自己的虛擬替身與艾菲爾巴黎鐵塔的合照，慘被網民嘲笑及劣評。

Meta日前宣布元宇宙項目Horizon Worlds將進軍歐洲。其創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）隨即為Horizon Worlds作宣傳，發布自己的虛擬替身（Avatar）與艾菲爾巴黎鐵塔的合照，卻慘被網民嘲笑及劣評。為挽回顏面，Mark Zuckerberg近日在個人 Instagram再次發表「升級版」Horizon Worlds和虛擬替身，並承諾將更新Horizon Worlds。

【打擊錯誤資訊】反接種疫苗組織CHD　遭Meta強制關閉FB、IG帳戶

【元宇宙】Meta公布首份《元宇宙白皮書》　瞄準627萬億元市場

Mark Zuckerberg最早發布的虛擬替身，被專業遊戲評論網站《Kotaju》批評是「沒有靈魂的頭像」，也有網民笑指畫質非常過時，與PS1年代的低成本遊戲同級。面對相關評論，Mark Zuckerberg再次表示，早前發布的虛擬替身自拍只是「基礎」的版本，很快就會有更大的更新，並附上新圖片，畫質也相較提升，同時強調實際畫面將會漂亮得多。

Mark Zuckerberg表示，前發布的虛擬替身自拍只是「基礎」的版本，很快就會有更大的更新，並附上新圖片。（Mark Zuckerberg Facebook 圖片）

據悉，是次Mark Zuckerberg是為了Horizon Worlds在法國及西班牙登陸而作宣傳。Meta表示，這是今年他們入主歐洲計畫的一部分，目的是想「將社交從2D轉向3D」。而根據過往的報道指出，Horizon Worlds花費了高達100億美元（約784億港元），但卻出現不同的問題，有玩家反應遊戲環境過於惡劣、低素質的玩家太多、並且經常出現系統漏洞，看來差強人意。

【Meta元宇宙】Meta準備開放成人內容？　Horizon Worlds將加入18＋標籤

責任編輯：曾曉汶

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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