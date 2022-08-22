【著數優惠】領展指定38個商場送超過1000萬元現金禮券及禮品、25個商場送25兩千足黃金

▲ 【著數優惠】領展指定38個商場送總值超過1000萬元現金禮券及禮品、25個商場另送25兩千足黃金

領展 （00823） 將於8月22日至10月23日，為期9星期推出「好想 好賞 中大獎」活動，顧客需登記成為領展會員，於38個指定商場或街市即日以電子貨幣消費滿指定金額即可獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會，送出超過10萬份現金禮券及禮品，總值超過1,000萬元。

領展會員電子消費滿300元或以上，憑同一商場最多2張正本發票，可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會各兩次；消費滿500 元或以上，憑同一商場最多3張正本發票， 可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會各3次。

「即抽即中獎」獎品超過10萬份，包括中式酒樓餐飲現金券、室內遊樂場代幣券、健身室月費卡，以及可於超過 200個指定商戶使用的現金優惠券。

「終極大抽獎」則於10月27日進行，並於11月1日公布抽獎結果，頭獎包括價值10萬元的旅遊禮券大獎，另外亦有機會獲得總值逾20萬元的電子產品禮券、家居用品禮券、健康食品禮劵及時尚家電禮品套裝。

指定25個商場送25份1兩千足黃金

此外，領展旗下指定25個指定商場將推出「連連有『金』日」快閃活動，送出25份1兩千足黃金，勝利者亦有機會獲得其他電器禮品。顧客需登記成為領展會員，並即日以電子消費滿200元，即可參與遊戲一次，最多可憑兩組發票參加遊戲，贏得足金黃金及電器禮品。如使用八達通消費，可額外享有多1次的抽獎機會，即每人於每個商場最多可獲4次遊戲機會。

「金牌嘉賓」七師傅會於8月28日主持送金大典，亦會推出「金口令大挑戰」，顧客只需順暢讀出金口令，便可獲得精美「金」獎一份。

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實習記者：張巧怡