【著數優惠】領展旗下商場送逾千萬禮券獎品 頭獎可獲兩年有效期10萬元旅遊大獎 玩遊戲隨時贏取1両千足黃金

領展將於旗下38個指定商場及街市推出「好想 好賞 中大獎」活動，送出超過10萬份現金禮券及禮品，總值超過1,000萬元。另外，藝人七仙羽（七師傅）更會現身「連連有『金』日」送金大典，顧客有機會隨時贏走999.9足金黃金，令購物更添樂趣，齊齊為消費增值。

【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

領展由即日（22日）起至10月23日，一連9個星期推出「好想 好賞 中大獎」活動，顧客只需登記成為領展會員，並於38個指定商場或街市，即日以電子貨幣消費滿300元或以上，憑同一商場不同商戶發出之正本機印發票最多2張，便可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會各兩次；即日以電子貨幣消費滿500元或以上，憑同一商場不同商戶發出之正本機印發票最多3張，更可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會各3次。

「即抽即中獎」獎品超過10萬份，種類包羅萬有，包括中式酒樓餐飲現金券、室內遊樂場代幣券、健身室月費卡，以及可於超過200個指定商戶使用的現金優惠券。

「終極大抽獎」則於今年10月27日進行，並於11月1日公布抽獎結果，頭獎包括價值10萬元的旅遊禮券大獎，另外亦有機會贏走總值逾20萬元的電子產品禮券、家居用品禮券、健康食品禮劵及時尚家電禮品套裝，大家必定可滿載而歸。

此外，領展旗下指定25個指定商場將推出「連連有『金』日」快閃活動，送出25份1両千足黃金，隨後之勝出者亦有機會獲得其他豐富電器禮品。「金牌嘉賓」七師傅更會於8月28日主持送金大典，與參加者在領展商場開心贏「金」獎。此外，七師傅亦會推出「金口令大挑戰」，只需順暢讀出金口令，便可獲得精美「金」獎一份。

好玩吸晴的送金遊戲機將快閃於指定商場，領展會員只需即日以電子消費滿200元，便可參與遊戲一次，每位會員於每個商場最多可憑兩組發票參加遊戲，贏得足金黃金及時尚家電。如使用八達通消費，更可額外享有多1次的抽獎機會，即每人於每個商場最多可獲遊戲機會4次。顧客可留意「好想 好賞 中大獎」官方Facebook或Instagram專頁，以便獲得領展的「賞金小隊」的最新位置。

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「即抽即中獎」及「終極大抽獎」38個指定參與商場及街市：

港島區 興華廣場、小西灣廣場 九龍區 樂富廣場及街市、黃大仙中心、啟田商場、鯉魚門廣場、秀茂坪商場及街市、德田廣場及街市、彩雲商場、何文田廣場及街市、南昌薈及街市、愛民廣場及街市、慈雲山中心、元州商場 新界區 T Town、天澤商場、天盛商場及街市、蝴蝶廣場及街市、富泰商場、良景廣場、朗屏商場、彩園廣場、太和廣場、大元商場及街市、富善商場及街市、頌安商場、顯徑商場、隆亨商場、美林商場及街市、沙角商場、禾輋廣場、瀝源廣場及街市、愉翠商場及街市、彩明商場、TKO Gateway及街市 、TKO Spot及街市、長發廣場、富東廣場及街市

「連連有『金』日」- 25個指定參與商場

港島區 小西灣廣場 九龍區 樂富廣場、黃大仙中心、啟田商場、鯉魚門廣場、秀茂坪商場、何文田廣場、南昌薈及街市、慈雲山中心 新界區 T Town、天澤商場、天盛商場、蝴蝶廣場、良景廣場、彩園廣場、太和廣場、大元商場、頌安商場、美林商場、禾輋廣場、彩明商場、TKO Gateway 、TKO Spot、長發廣場、富東廣場

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責任編輯：嚴浩文