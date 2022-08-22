【ET講股通】梁耀康：升勢乏力（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

今早港股低開200點，開報19572點後，曾觸及19825點最高位，惟午後偏軟回調，尾市暫報19710點，跌62點或0.32%，成交僅679億元；恒生科技指數則跌0.72%，暫報4162點。恒指成份股新貴中國神華 （01088） 升2.3%、周大福 （01929） 升0.12%、翰森製藥 （03692） 升3.35%、百度 （09888） 升1.17%；商湯 （00020） 入國指升3.81%。大市升勢乏力，獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分，於《ET講股通》為你分析。

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00：45 - 港股今日市況速覽

01：00 - 中國8月LPR雙雙下調 五年期下降超預期

02：10 - 上證指數低開高走 港股反彈即現獲利回吐壓力

03：05 - 入市宜選績優股 可吼新秀麗 （01910） 、中國建築 （03311）

04：40 - 近期港股波幅窄 恒指有機會下試19000點水平

06：21 - 恒指新貴中國神華 （01088） 、周大福 （01929） 、翰森製藥 （03692） 、百度 （09888） 9月5日入恒指成份股

06：48 - 中國神華 （01088） 料周五公布業績冇大問題 派息率應能維持

10：40 - 翰森製藥 （03692） 市值大有助染藍 增速不高市盈率近30不算平

12：18 - 百度 （09888） 8月30日公布業績 市場注視人工智能發展可否帶動收入

14：25 - 潛力股推介：特步 （01368） 偷步炒明天公布業績

15：58 - 周大福 （01929） 已由低位反彈不少 大市向下突破或現反轉訊號

19：45 - 美股短期反彈多 美企業績期已過現回調

20：42 - VIX恐慌指數抽上 美股或現較深調整

21：45 - 滙控 （00005） 、騰訊 （00700） 若走弱不利大市 阿里巴巴 （09988） 宜突破下降軌阻力買入

23：40 - 騰訊 （00700） 咩位入好？

26：48 - 滙控 （00005） 幾錢可買入？ 中線上望位？ 止蝕位？

31：30 - 港股收市市況速報

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**重溫【開市追揸沽】憧憬內地減息？藍籌新貴有冇得炒**

責任編輯：霍耀堂

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恒指全日跌116點，收報19656點，大市總成交830億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，內地下調LPR，內房、物管股反彈，A股低開高走，惟港股升勢無以為計。現市況仍宜主打穩陣的績優股，如上周推介的新秀麗 （01910） 、中國建築 （03311） 。

恒指上周五收市後公布換馬，周大福 （01929） 、百度 （09988） 、神華 （01088） 、瀚森製藥 （03692） 染藍。神華本周五放榜，業績、派息料對辦，但股價再升空間恐不大，失守23.5元走貨。瀚森製藥增長不高，估值不平，失守14.1元離場。 百度8月30日放榜。周大福高位現反轉訊號，若失守15.48元，恐無運行，反而或有做淡價值。

潛力股可吼特步 （01368） ，部署上可現價入一注，業績後再入一注。

恒指窄幅波動多時，突破在即，但難估方向。若外圍表現不濟，港股恐受壓。

【「ET講股通」問股環節，包括︰騰訊、滙豐】

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