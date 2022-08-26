【新股IPO】零跑科技通過上市聆訊、擬集資117億　最快9月招股

▲ 零跑科技通過上市聆訊、擬集資117億 最快9月招股

今年3月份遞交赴港上市申請的浙江零跑科技，據報已通過聯交所上市聆訊，將於下星期啟動首次公布發售（IPO）前預路演，並最快於9月招股。零跑科技擬籌集15億美元（折合約117億元），中金、花旗、摩根大通以及建銀國際為聯席保薦人。

零跑科技在2015年成立，主要自主研發智能電動汽車核心系統及電子部件中的所有關鍵軟硬件。旗下新能源汽車主要聚焦在價格介於15萬至30萬元（人民幣，下同）的中國中高端主流新能源汽車市場。

零跑科技去年淨虧損擴大1.6倍

據早前上市申請資料顯示，公司去年總收益達31.3億元，按年增長396.7%；去年毛損達13.88億元，按年擴大334.2%；期內股東應佔虧損為28.46億元，按年擴大158.7%。



倘上市成事，零跑科技將是過去18個月內，第四家赴港上市的電動車生產商。

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記者：梁安琪

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