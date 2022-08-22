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【新股IPO】零跑科技據報計劃最快本周闖關　擬集資117億

新股IPO 15:13 2022/08/22

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零跑科技據報計劃最快本周闖關　擬集資117億

今年3月份遞交赴港上市申請的浙江零跑科技，據報最快在本周赴港交所 （00388） 闖關，尋求通過上市聆訊。零跑科技計劃透過是次IPO籌集15億美元（折合約117億元），中金、花旗、摩根大通以及建銀國際為聯席保薦人。

據報道指，零跑科技若果本周順利通過聆訊，將會在下周進行預路演。

零跑科技在2015年成立，主要自主研發智能電動汽車核心系統及電子部件中的所有關鍵軟硬件。旗下新能源汽車主要聚焦在價格介於15萬至30萬元（人民幣，下同）的中國中高端主流新能源汽車市場。

據早前上市申請資料顯示，公司去年全年總收益達31.3億元，按年增長396.7%；去年毛損達13.88億元，按年擴大334.2%；期內股東應佔虧損為28.46億元，按年擴大158.7%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

 

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記者：梁安琪

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