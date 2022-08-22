美黑人夫婦物業估價被壓價 白人出面同間屋高6成

美國一對大學教授黑人夫婦按揭購入豪宅，尋找估價公司為物業估價申請按揭再融資。夫婦收到的估價過低感被壓價，請白人同事出面找估價公司再次為同一間屋估價，發現今次估價竟高出6成。

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康納利（Nathan Connolly）與妻子Shani均在約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）任職教授，他們在馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）的白人聚居的富人區購買一間4房住宅。

由於康納利夫婦是以按揭形式購入物業，他們打算為物業申請按揭再融資。兩夫婦向物業估價公司20/20 Valuations LLC尋求估價以申請按揭再融資。

20/20 Valuations LLC提供的估價，較貸款公司LoanDepot 為物業進行的保守估價低了超過7.5萬美元（約58.5萬港元）。LoanDepot 以估價過低為由，拒絕兩人的抵押再融資申請。

康納利夫婦對評估結果感到震驚，認為估價公司是由於種族歧視才給予一個過低估價。兩人其後向另一間公司申請貸款，他們重新粉飾家居及刪除寓所的黑人家庭照，並委託一名白人同事出面申請估價。

而今次估價則為75萬美元（約585萬港元），較20/20 Valuations LLC對上一次僅47.2萬美元（約368萬港元）的估價高接近6成。

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康納利夫婦早前入稟法院控訴20/20 Valuations LLC及公司老闆，指這間公司大幅低估他們的物業估價，對兩人構成歧視。

據悉，康納利夫婦的寓所位處白人為主的富人社區Homeland，同時比鄰一個黑人社區。代表律師指，公司估價反映他們認為康納利夫婦不屬於一個較富裕的白人社區，選擇用樓價較低的社區為標準為兩人的物業估價。

這對夫婦指控20/20 Valuations LLC違反1866年《民權法》、《公平住屋法》及《平等信貸機會法》等法律，向涉事公司尋求賠償。

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責任編輯：鄭錦玲