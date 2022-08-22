英國擬推慳電獎勵計劃 限時內停用大功耗電器有回贈

英國全面降低依賴俄羅斯能源，導致今年冬天面臨潛在限電危機。當地媒體報稱，今年冬天可能推出慳電獎勵計劃，鼓勵民眾在指定時間內不要使用高功耗的電器，減少消耗能源。

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英國國家電網（National Grid，又稱ESO）內部消息人士指出，公司有意在10月底時推出慳電獎勵，用戶在每日下午5時至晚上8時間停用如洗衣機﹑家用遊戲主機及滾筒式乾衣機等大耗電電器，可獲每千瓦時6英鎊（約55.6港元）。

另一業內人士表明，計劃並非想為用戶帶來不便，不會使民眾需要在冬天摸黑生活及挨凍，只希望大眾可以在不同時間洗衣服。計劃需要等候英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）審批。

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ESO發言人表示，正在發展新服務讓用戶在整個冬天使用，未來公布更多詳情。獎勵計劃早於今年2月時一度試行，當時ESO呼籲10.5萬名用戶在2至3月時，在兩小時內降低用電量。民眾減少用量30至40%，ESO每千瓦時回贈0.227英鎊。

根據Energy Saving Trust數據，洗衣機﹑洗碗機及滾筒式乾衣機最多佔一般英國家庭能源支出14%，消費電子產品如手提電腦﹑電視及家用遊戲主機的電費支出則佔約6%。

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責任編輯：吳漢培