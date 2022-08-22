  • 32°C
香港時間 : 2022822日 (週一) 15:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國擬推慳電獎勵計劃 限時內停用大功耗電器有回贈

環球社會熱點 14:37 2022/08/22

分享：

分享：

英國全面降低依賴俄羅斯能源，導致今年冬天面臨潛在限電危機。當地媒體報稱，今年冬天可能推出慳電獎勵計劃，鼓勵民眾在指定時間內不要使用高功耗的電器，減少消耗能源。

英圖書館及博物館冬季成庇護所 長開暖氣收留有需要人士 【下一頁】

英國國家電網（National Grid，又稱ESO）內部消息人士指出，公司有意在10月底時推出慳電獎勵，用戶在每日下午5時至晚上8時間停用如洗衣機﹑家用遊戲主機及滾筒式乾衣機等大耗電電器，可獲每千瓦時6英鎊（約55.6港元）。

另一業內人士表明，計劃並非想為用戶帶來不便，不會使民眾需要在冬天摸黑生活及挨凍，只希望大眾可以在不同時間洗衣服。計劃需要等候英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）審批。

英國最大港口近2000人罷工 恐加劇供應鏈問題 【下一頁】

ESO發言人表示，正在發展新服務讓用戶在整個冬天使用，未來公布更多詳情。獎勵計劃早於今年2月時一度試行，當時ESO呼籲10.5萬名用戶在2至3月時，在兩小時內降低用電量。民眾減少用量30至40%，ESO每千瓦時回贈0.227英鎊。

根據Energy Saving Trust數據，洗衣機﹑洗碗機及滾筒式乾衣機最多佔一般英國家庭能源支出14%，消費電子產品如手提電腦﹑電視及家用遊戲主機的電費支出則佔約6%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英百大企業CEO年薪增39% 平均達3153萬元
今日
英百大企業CEO年薪增39% 平均達3153萬元
英警遊行執勤街頭跳舞被狠批 「唔派人打擊街頭罪案」（有片）
今日
英警遊行執勤街頭跳舞被狠批 「唔派人打擊街頭罪案」（有片）
倫敦摩托賊敲爛2800萬超跑車窗 為偷百萬勞力士名錶
今日
倫敦摩托賊敲爛2800萬超跑車窗 為偷百萬勞力士名錶
【英國王室】戴妃逝世25周年 紀錄片披露車禍調查細節
今日
【英國王室】戴妃逝世25周年 紀錄片披露車禍調查細節
英國現金流需求上升 當舖生意劇增
2022/08/21
英國現金流需求上升 當舖生意劇增

你可能感興趣

英百大企業CEO年薪增39% 平均達3153萬元
今日 12:54
英百大企業CEO年薪增39% 平均達3153萬元
英警遊行執勤街頭跳舞被狠批 「唔派人打擊街頭罪案」（有片）
今日 12:50
英警遊行執勤街頭跳舞被狠批 「唔派人打擊街頭罪案」（有片）
倫敦摩托賊敲爛2800萬超跑車窗 為偷百萬勞力士名錶
今日 12:31
倫敦摩托賊敲爛2800萬超跑車窗 為偷百萬勞力士名錶
經濟 能源供應 家電 英國 電費 用電量 電力

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月22日 時間15:00）

下一篇文章

新加坡男同性戀性行為非刑事化 仍拒承認同性婚姻
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【烏克蘭戰爭】歐美4國籲確保核電廠安全 烏料俄周三射導彈（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】歐美4國籲確保核電廠安全 烏料俄周三射導彈（不斷更新）
芬蘭已婚總理與神秘男親密熱舞 被質疑有婚外情（有片）
芬蘭已婚總理與神秘男親密熱舞 被質疑有婚外情（有片）
英國一城市獲評歐洲最危險 當地警方唔認同調查數據
英國一城市獲評歐洲最危險 當地警方唔認同調查數據
新型冠狀肺炎全球疫情（08月22日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月22日 時間15:00）
「普京大腦」之女被炸死 父親被指推動俄烏戰爭
「普京大腦」之女被炸死 父親被指推動俄烏戰爭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款