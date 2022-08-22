意大利多個行業不敵高能源費 自行減產節能

歐洲多國已被俄羅斯切斷天然氣供應，意大利等地能源成本不斷上升。意大利官員表示，當地多個行業已自行減產，應對不斷上升的能源開支。官員表明，各行業減少生產可能會有社會成本。

俄關閉北溪一號天然氣管道3日維修 斷歐洲供應 【下一頁】

意大利生態轉型部高級官員阿泰爾來（Massimiliano Atelli）表示，因能源支出持續高企，當地多個需大量使用能源的行業正在減產。阿泰爾來表示，玻璃及罐頭製造業整體已悄然全面開始推行自我配給（self-rationing）。

阿泰爾來在會議上警告，轉變並非沒有成本，反而背後需付出社會成本。他呼籲當局在減產的時候，考慮業內工人。同場出席會議的意大利天然氣營運商Snam高層人士表示，當地天然氣儲存量將於未來數日內增至滿額的8成。

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意大利去年4成天然氣皆從俄羅斯入口，據報國內一半的天然氣皆用於發電。意大利近期已和數個天然氣生產國達成協議，減少對俄羅斯的依賴。協議雖令意大利能迅速填滿其天然氣庫存，但仍未足以令當地工業不受影響，意大利總理德拉吉（Mario Draghi）至今仍指，無需就天然氣實施國家級別措施。

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責任編輯：李俊儀