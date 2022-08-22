新加坡男同性戀性行為非刑事化 仍拒承認同性婚姻

新加坡周日（21日）宣布將廢除男同性戀性行為刑事化的法律，以更符合當前社會的取態，「女性同性戀、男性同性戀、雙性戀及跨性別」（統稱LGBT）組織形容今次取得勝利。不過新加坡總理李顯龍表示，國家目前仍不會承認同性婚姻。

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新加坡30年代在英國殖民統治下引入337A條法律，將男性與另一名男性發生性行為列為有罪，最高可判處監禁兩年。

社運人士過去多年來，曾多次在法庭上挑戰377A條，但均以失敗告終。

李顯龍周日發表全國演説，宣布廢除這項法律，指政府不應忽略這條法律存在被法官推翻的重大風險。他指社會對同性戀的態度明顯轉變，是時候重新考慮應否將男性同性性行為列為刑事犯罪。

他表示政府需要找到正確方法來調和及適應新加坡社會傳統習俗，及同性戀獲尊重和接納的願望。他相信廢除這項法律是正確做法，大多數新加坡民眾也會接受此事。

李顯龍指法律將會符合當前社會習俗，他也希望能為同性戀帶來一些寬慰。

不過李顯龍指，大多數民眾不希望改變婚姻定義，政府也不希望社會全面變革。他強調政府廢除377A條後，仍會堅持維護婚姻制度，因此新加坡將會修改憲法，保障婚姻僅限於一男一女的定義。

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Pink Dot Sg等多個LGBT團體發表聲明，形容新加坡政府廢除377A條是一個重要里程碑，象徵人類取得勝利，讓曾遭欺凌、拒絕和騷擾的人可以展開康復過程。

不過這些團體批評政府廢除法律的行動太遲，不少人過去因這項法律面對警察誘捕、突襲及刑事指控威脅，即使政府廢除相關法律也無法完全糾正這些歷史錯誤，並對政府打算修憲防止團體未來可能挑戰現有婚姻定義的決定表示失望。

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責任編輯：鄭錦玲