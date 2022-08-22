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【九龍城舊區】九龍城元宇宙空間將登場　藉虛擬角色「到訪」12間特色小店（多圖）

商業 13:39 2022/08/22

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香港九龍城工商業聯會推出以九龍城為題的元宇宙空間。（受訪者提供圖片）

九龍城主題的元宇宙空間即將登場，空間內將會有12間九龍城特色小店，希望可以刺激區內消費，及帶領市民了解九龍城區。

【旅遊復甦】香港國際旅遊展今閉幕　展商稱人流較去年同期增1至2成

該元宇宙空間由香港九龍城工商業聯會推出，希望可推動區內社區商貿，預計將於今年10月1日前正式公開。屆時市民可化身虛擬角色，投身「龍城名物館」元宇宙空間，並穿梭於率先登場的12個展館之間，以充滿互動樂趣的方式了解各九龍城中小企店舖特色名物及背後故事。計劃將來亦可以透過線上線下合作，利用推廣活動吸引更多市民造訪九龍城區，刺激區內消費商貿。

12間小店登場

九龍城向來有「小潮州」和「小泰國」之稱，區內特色新舊店舖林立。有屹立半個世紀的潮汕雜貨店、豆品店，亦亦有充滿文青風味的新式咖啡店、舊物店和打卡熱點。

「龍城名物館」內，將會有12間特色店舖將率先登場，包括以潮式糕點見稱的貴嶼仔和記隆、紮根九龍城60多年的義香荳腐食品、發哥最愛的早餐食堂添財記，以及由中藥行活化成咖啡店的大和堂等。

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網上遊展館換優惠

在線上遊覽展館的時候可與其他用戶聊天，進行各式各樣線上互動，如問答比賽、尋寶遊戲、元宇宙講座等，贏取各種優惠及紀念品，讓市民到區內店舖兌現。

「龍城名物館」更特設活動空間，讓區內中小企店舖未來能在元宇宙舉辦不同線上宣傳活動，讓普羅大眾以嶄新方式繼續認識和感受九龍城各中小企店舖特色。

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【元宇宙】企業尋求建元宇宙虛擬辦公空間　促進混合辦公新常態

責任編輯：葉泳珊

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