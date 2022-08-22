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【高息股】希慎上半年少賺86% 毎股派中期息0.27元

股樓投資 14:06 2022/08/22

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銅鑼灣商廈營運商希慎(00014)公布中期業績。截至今年6月底止中期純利跌86.2％至7,100萬元，每股派中期息0.27元，按年持平。期內，集團營業額按年跌3.1％至17.7億元；經常性基本盈利則按年降0.7%至11.6億元。希慎表示，寫字樓業務繼續受壓，部份原因為內地和香港之間的邊境關閉。隨著經濟基本因素及市場情緒改善，商舖業務開始恢復。住宅租賃 業務錄得下跌，主要因為來港外籍人士的需求有限。 至1時45分希慎報23.95元跌0.2%。

【券商點睇】信達：銷售推廣以精準投放策略 恒安新渠道增長亮眼  詳情請看【下一頁

期內，希慎寫字樓業務組合出租率為91％。寫字樓業務組合的營業額減少8.5％至8.05億元。雖然寫字樓業務的營業額下跌，但來自共享工作間的收入因市場需求增加而有所上升。此外，集團商舖業務組合出租率為98%，營業額增加 3.2％至 8.4億元。上半年續約、租金檢討及新訂立租約的平均租金水平仍然下跌。 

【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

內地業務方面，上海利園於限制措施取消後重新啟動租賃活動，預計將在今年下半年迎來第一個租戶。持股26%的上海港匯廣場，在當地疫情期間仍表現出強大韌性。

【恒指季檢】神華二度染藍 百度周大福翰森同入圍  詳情請看【下一頁

【溫股知新】港股烏雲滿佈 後市寄望財報

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撰文 : 李尚毅

希慎興業（00014） 港股

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