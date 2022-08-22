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【華置127】華置啟動英國「120 Fleet Street」重建活化工程　料重建後租金收入增至少2.5倍

股市 13:06 2022/08/22

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華置啟動英國「120 Fleet Street」重建活化工程　料重建後租金收入增至少2.5倍

華人置業 （00127） 宣布，旗下英國項目「120 Fleet Street」的重建及活化工程正式啟動，工程其中一部分River Court預期將在明年第二季度完成拆卸工程，新大樓預計將在2026年上半年落成。

華置表示，目前已經委託租務代理籌備招租，目標租戶為跨國金融企業或相關機構，意向每年每呎租金約80至100元英鎊，相當於物業重建前的1.78倍至2.22倍，預計每年租金收入約4400萬至5500萬元英鎊，相當於物業重建之前的2.51倍至3.14倍。

「120 Fleet Street」位處英國倫敦核心商業區，由現時名為 River Court 的商業建築及歷史悠久的每日快報大樓（Daily Express Building）組成。集團早前預告，將斥資約4.29億元英鎊重建及活化整個項目。

River Court將被重建為共21層的商業建築，當中包括約54.08萬平方呎的辦公空間和約1.86萬平方呎的零售空間，以及更名為Evergo Tower。

 

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