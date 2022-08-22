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Kim Kardashian被盜逾千萬珠寶 劫匪歸咎炫富在先

環球社會熱點 13:54 2022/08/22

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美國名媛Kim Kardashian曾經在法國的酒店被劫走價值逾千萬美元的珠寶，其中一名涉事劫匪近日接受訪問，指對劫走Kim Kardashian的珠寶一事並不感到後悔。劫匪更將案件歸咎於Kim Kardashian炫富在先，並勸籲一眾名人減少炫富行為。

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Kim Kardashian在2016年時，於巴黎酒店中被劫走價值約1,000萬美元（約7,800萬港元）的珠寶，當中包括前夫Kanye West贈送，價值400萬美元（約3,120萬港元）的訂婚戒指。

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當時劫匪闖入Kim Kardashian酒店房間，並將她綁起及用槍威脅。劫匪搶走她的珠寶盒，帶走大量珠寶及兩部手機。法國警方其後確認數名涉案人士身份，包括負責幕後策劃的阿巴斯（Yunis Abbas）。阿巴斯其後亦因此被起訴及入獄近兩年。

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阿巴斯近日接受美媒《VICE News》訪問，形容案件僅是Kim Kardashian將貴重物品扔到一邊，然後自己接受而已。他亦對自己所為並不感到愧疚，甚至並不在乎。阿巴斯更勸籲一眾在網上炫富的名人，減少公開炫耀自己財力。

阿巴斯亦透露劫案細節，指Kim Kardashian秘書曾在美國致電911求救，令他們嚇到並耽誤不少時間。而當他們離開酒店時，門口有一群警察，但對方對劫案卻一無所知。Kim Kardashian其後亦有談及劫案，指當時擔心劫匪會對她開槍。

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責任編輯：李俊儀

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