【券商點睇】海外遊戲發展持續獲看好 網易緩解政策風險

國泰君安指，遊戲業務作為網易（09999）的支柱業務，收入佔比超過75%。得益於旗艦產品的穩定運營及更新，公司第二季遊戲及相關增值服務淨收入按年增長15%，達181億元（人民幣，下同）。其中，《夢幻西游》、《大話西游》穩居收入排行榜前列；《永劫無間》為本季利潤增長的重要力量。同時，7月發行的《暗黑破壞神：不朽》表現亮眼，其帶來的盈利增長將於第三季體現。

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同時，國內8月初公布了第四批過審版號，審批常態化邏輯已基本落實。網易作為國內第二大遊戲廠商，目前有《倩女幽魂隱世錄》、《永劫無間》手遊等優秀的IP產品計劃上綫，公司豐富的產品儲備及優秀的運營能力是收入穩定增長的重要保證。

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目前網易已在日本遊戲市場得到了積極的肯定，是去年在日本收入最多的國內遊戲開發商；公司也是全球遊戲巨頭「暴雪」的重要合作伙伴，雙方合作開發的《暗黑破壞神》已經分別在國外及國內上綫，並取得了不俗的收入。網易首席執行官丁磊展望，海外市場未來收入佔比將達到40%至50%。國泰君安認為網易新游戲競爭力顯著，旗艦遊戲亦能貢獻穩定收入，看好其未來業績增長，推薦「買入」。

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撰文：林衛