【券商點睇】信達：銷售推廣以精準投放策略 恒安新渠道增長亮眼

恒安國際（01044）上半年收入112億元（人民幣，下同），按年升12.3%；歸母淨利潤 12.76 億元，按年跌31.4%。信達報告提出，公司生活用紙逆勢增長， 高端產品增長亮眼，電商及新型渠道成果顯著。其中，來自生活用紙的收入58.43億元，按年升24.4%，主要因中小企業在激烈競爭與成本上漲下疲軟，公司實現份額提升，以及高端產品增長顯著。

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從銷售渠道上看，公司電商及新零售渠道開拓成果顯著， 上半年電商與新零售渠道實現收入27億元，按年增長35%，佔整體銷售比重24.2%，當中新零售渠道佔整體銷售比重達 10%。該行認為，恒安捉緊消費模式轉變的機遇，積極拓展電商平台及新零售市場業務，同時促進傳統渠道的銷售恢復，多渠道銷售發展成果顯著。

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利潤方面， 恒安實現營業利潤按年減少25.8%；歸母淨利潤下跌31.4%，淨利率 11.4%，按年減少7.3個百分點，主要因人民幣兌美元及港幣滙率貶值，導致公司的營運滙兌出現顯著虧損約3.7億元，若扣除滙兌損益後公司歸母淨利潤為16.44 億元，按年下跌10.9%，淨利率為14.7%，只下跌3.8個百分點。

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撰文：林衛