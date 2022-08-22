【人仔點睇】人民幣中間價創近兩年新低 上半年貶值走勢重現？

中國外滙交易中心數據顯示，人民幣對美元中間價周一（22日）報6.8198，下跌133個基點，創下2020年9月末以來的新低。今年來，人民幣對美元中間價已累計下跌近7%。至於離岸市場上，更多反映國際投資者預期，周一離岸人民幣對美元滙率一度跌破6.85關口，年內已累計跌幅超過7%。

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究其原因，美國聯儲局7月議息會議紀要偏鷹，刺激美滙指數上周回升，更重上108以上。中金報告指，從滙率的絕對水平看，美滙指數當前已經處於年內高位，而美元兌人民幣在經歷了近期的調整後，已回到了長期均值水平以上。相比上半年，美滙指數偏離長期均值更遠，而人民幣則更為接近中性水平。

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另一方面，美元兌人民幣滙率均值有所提升，但雙向波動依舊是主基調。該行認為，當前的內外環境使得人民幣滙率重複今年上半年貶值行情的可能性較低，雙向波動或依舊為人民幣滙率的主基調，預計本周人民幣滙率區間或為6.75至6.85。

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撰文：林衛