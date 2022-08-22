  • 32°C
香港時間 : 2022822日 (週一) 14:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人仔點睇】人民幣中間價創近兩年新低 上半年貶值走勢重現？

股樓投資 13:07 2022/08/22

分享：

分享：

中國外滙交易中心數據顯示，人民幣對美元中間價周一（22日）報6.8198，下跌133個基點，創下2020年9月末以來的新低。今年來，人民幣對美元中間價已累計下跌近7%。至於離岸市場上，更多反映國際投資者預期，周一離岸人民幣對美元滙率一度跌破6.85關口，年內已累計跌幅超過7%。

【同場加映】溫股知新：二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

究其原因，美國聯儲局7月議息會議紀要偏鷹，刺激美滙指數上周回升，更重上108以上。中金報告指，從滙率的絕對水平看，美滙指數當前已經處於年內高位，而美元兌人民幣在經歷了近期的調整後，已回到了長期均值水平以上。相比上半年，美滙指數偏離長期均值更遠，而人民幣則更為接近中性水平。

【延伸閱讀】下半年部署：晨星看好內地消費者信心下半年起改善 本季推薦20隻首選股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

另一方面，美元兌人民幣滙率均值有所提升，但雙向波動依舊是主基調。該行認為，當前的內外環境使得人民幣滙率重複今年上半年貶值行情的可能性較低，雙向波動或依舊為人民幣滙率的主基調，預計本周人民幣滙率區間或為6.75至6.85。

【同場加映】青姐話：升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
中國外滙交易中心 外滙 人民幣 美滙指數 中國

上一篇文章

【券商點睇】信達：銷售推廣以精準投放策略 恒安新渠道增長亮眼

下一篇文章

曾淵滄：樓價新低有誤導
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
【室內設計】啟德嘉峯匯724呎北歐風三房單位 全屋貫徹簡約樸實淺色系風格 孤形鏡面儲物櫃成最大亮點
【室內設計】啟德嘉峯匯724呎北歐風三房單位 全屋貫徹簡約樸實淺色系風格 孤形鏡面儲物櫃成最大亮點
明星屋苑傲瀧蝕不停　三房連花園戶1780萬易手　業主4年輸385萬離場
明星屋苑傲瀧蝕不停　三房連花園戶1780萬易手　業主4年輸385萬離場
元朗三房私樓呎價跌穿1萬　業主劈價138萬沽　仍賺479萬
元朗三房私樓呎價跌穿1萬　業主劈價138萬沽　仍賺479萬
【有盈退休】中招才知驚
【有盈退休】中招才知驚
【加密貨幣】中本聰或已死 手持過百萬粒比特幣料永久凍結
【加密貨幣】中本聰或已死 手持過百萬粒比特幣料永久凍結
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款