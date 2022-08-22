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【譚仔國際】譚仔今年派120萬元獎學金　助員工子女完成本地大學學位課程

Hot Talk 15:05 2022/08/22

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【譚仔國際】譚仔今年派120萬元獎學金　助員工子女完成本地大學學位課程

譚仔國際 （02217） 宣布，譚仔美善基金設立的「譚仔國際員工子女教育支援計劃」今年集團共向35名員工子女頒發合計120萬元，以支持其完成本地大學學位課程。集團指，今年度起該基金擴大計劃規模及獎學金總額，由以往向譚仔雲南米線員工派發，總金額為100萬元；擴大至向譚仔國際集團旗下所有業務員工派發，總金額資為300萬元，名額60名。

譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民表示，招聘員工數目會隨開舖計劃而定，今年集團目標為新增15至20間新舖，而目前為止進度已達16間。

他又指，未來會持續檢討譚仔美善基金的規範及計劃，員工子女教育支援計劃是該基金的首個計劃，目標先帶動其員工進入ESG的環境中，其後將進一步實行氣候評估及更換燈泡為LED燈泡等項目。

「譚仔國際員工子女教育支援計劃」為集團工作滿3年或以上的員工子女提供獎學金，最高可獲該年大學學費八成的資助金額，上限為5萬元，可每年重覆申請，以協助其完成本地大學學士學位課程，並安排每位員工子女一次到集團實習72小時，藉此親身體驗父母的工作環境及辛勞，並獲取社會經驗。

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實習記者：張巧怡

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