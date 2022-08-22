【戲院重開】美國新片減少3成　戲院改推經典大片吸客

▲ 今年美國新片上映的數量接年大減30%，戲院亦要物色舊片上映。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情緩和，美國的戲院已重開，加上最近是暑假檔期，不少民眾亦入場看電影。除了最新上映的作品外，亦不乏荷里活的經典大片。

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綜合外電報道，由於影迷入場觀看電影的情況非常熾熱，甚至出現一票難求。同時，早前疫情令電影拍攝及製作出現延誤，使上映新電影算是供不應求。片商紛紛把經典作品再次上畫，比例比以往高，而票房成續亦不差。

以環球影業的《E.T.外星人 》（E.T. the Extra-Terrestrial）為例，雖然已有40年歷史，但最近上映後票房收入更勝兩部新片──《Mack & Rita 》及《Emily the Criminal 》之總和。除此之外，迪士尼亦宣布，2016年發行的《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One: A Star Wars Story）亦將會重新上映；1975年環球影業的《大白鯊》亦是另一套再上映的電影。

媒體研究公司Comscore高級分析師Paul Dergarabedian認為，今年新片上映的數量接年大減30%，戲院亦要物色舊片上映，應對需求。他又指，趨勢對戲院院線、製作工作室皆有好處。一方面戲院有更多電影可上映，另一方面工作室可繼續從過往的作品獲得收入。

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責任編輯：葉泳珊