【戲院重開】美國新片減少3成　戲院改推經典大片吸客

新冠肺炎疫情緩和,美國的戲院已重開,加上最近是暑假檔期,不少民眾亦入場看電影。除了最新上映的作品外,亦不乏荷里活的經典大片。

綜合外電報道,由於影迷入場觀看電影的情況非常熾熱,甚至出現一票難求。同時,早前疫情令電影拍攝及製作出現延誤,使上映新電影算是供不應求。片商紛紛把經典作品再次上畫,比例比以往高,而票房成續亦不差。

以環球影業的《E.T.外星人 》(E.T. the Extra-Terrestrial)為例,雖然已有40年歷史,但最近上映後票房收入更勝兩部新片──《Mack & Rita 》及《Emily the Criminal 》之總和。除此之外,迪士尼亦宣布,2016年發行的《俠盜一號:星球大戰外傳》(Rogue One: A Star Wars Story)亦將會重新上映;1975年環球影業的《大白鯊》亦是另一套再上映的電影。

媒體研究公司Comscore高級分析師Paul Dergarabedian認為,今年新片上映的數量接年大減30%,戲院亦要物色舊片上映,應對需求。他又指,趨勢對戲院院線、製作工作室皆有好處。一方面戲院有更多電影可上映,另一方面工作室可繼續從過往的作品獲得收入。

