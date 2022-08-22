【NFT】Barley Nectar發行威士忌會藉NFT　降低威士忌交易和儲存成本

下一篇文章
【蘋果保養】 蘋果延長兩款iPhone保養期 全球通用
威士忌（Whisky）在過去20年已成為利潤最高的另類投資之一，但這類投資在交易和確認產品來源上的成本相當高。老牌威士忌酒廠Barley Nectar宣布發行威士忌會藉NFT，為全球威士忌愛好者建立社群，並降低威士忌交易和儲存成本。
【NFT】香港IG開放「數碼收藏品功能」 馮德倫、Dustykid成首批NFT創作者
Barley Nectar將發行400個定價8,000美元（約6.27萬港元）、以威士忌釀造過程出現的天然現象「天使之享」（Angel’s Share）命名的會籍。會籍持有人將享有兩大福利：
確保威士忌產地真確性
Barley Nectar創辦人Alistair MacDonald表示，透過將威士忌和NFT結合，將能大大降低交易和儲存成本，同時確保威士忌產地的真確性，因為在NFT交易平台上，威士忌的庫存、交易及定價紀錄完全公開透明。
【NFT】香港IG開放「數碼收藏品功能」 馮德倫、Dustykid成首批NFT創作者
負責該NFT項目的區塊鏈及網絡安全方案供應商UD則表示，該項目對威士忌酒廠及買家雙方都有利，因為相比傳統交易，NFT交易可大大減省買賣整桶威士忌的繁複程序及時間，讓沒有經驗的新手都能透過NFT收藏、交易及投資威士忌。
《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：
責任編輯：陳卓賢