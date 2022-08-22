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【NFT】Barley Nectar發行威士忌會藉NFT　降低威士忌交易和儲存成本

科技 15:00 2022/08/22

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老牌威士忌酒廠Barley Nectar宣布發行威士忌會藉NFT，為全球威士忌愛好者建立社群。（Barley Nectar）

威士忌（Whisky）在過去20年已成為利潤最高的另類投資之一，但這類投資在交易和確認產品來源上的成本相當高。老牌威士忌酒廠Barley Nectar宣布發行威士忌會藉NFT，為全球威士忌愛好者建立社群，並降低威士忌交易和儲存成本。

【NFT】香港IG開放「數碼收藏品功能」　馮德倫、Dustykid成首批NFT創作者

Barley Nectar將發行400個定價8,000美元（約6.27萬港元）、以威士忌釀造過程出現的天然現象「天使之享」（Angel’s Share）命名的會籍。會籍持有人將享有兩大福利：

  • 12瓶獨家威士忌搭配相應的NFT：在一年中的每個月，「天使之享」持有人都可從蘇格蘭一些最熱門的釀酒廠中，投票選出每款酒在哪種酒桶中進行熟成和裝瓶。投票後他們會獲發一枚相應的瓶裝威士忌NFT，NFT持有人可將之兌換成實體瓶裝威士忌享用，也可繼續持有，或隨時將其所有權透過NFT交易平台轉售他人。
  • 原桶威士忌：「天使之享」持有人不僅獲享Barley Nectar製作的原桶威士忌（200升，約280瓶威士忌）及酒廠10年免費存倉服務，他們還可享受為會員定制的蘇格蘭釀酒廠導賞團、參與會員專屬拍賣活動等。

確保威士忌產地真確性

Barley Nectar創辦人Alistair MacDonald表示，透過將威士忌和NFT結合，將能大大降低交易和儲存成本，同時確保威士忌產地的真確性，因為在NFT交易平台上，威士忌的庫存、交易及定價紀錄完全公開透明。

【NFT】香港IG開放「數碼收藏品功能」　馮德倫、Dustykid成首批NFT創作者

負責該NFT項目的區塊鏈及網絡安全方案供應商UD則表示，該項目對威士忌酒廠及買家雙方都有利，因為相比傳統交易，NFT交易可大大減省買賣整桶威士忌的繁複程序及時間，讓沒有經驗的新手都能透過NFT收藏、交易及投資威士忌。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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