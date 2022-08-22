  • 32°C
香港時間 : 2022822日 (週一) 14:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英警遊行執勤街頭跳舞被狠批 「唔派人打擊街頭罪案」（有片）

環球社會熱點 12:50 2022/08/22

分享：

分享：

英國林肯郡有警員在近日的遊行集會執勤時，被拍下與民眾同樂跳舞的影片。惟片段惹來大旺負面批評，質疑警為何不加強處理街頭罪案，反而有心情跳舞。警方亦反擊指控，稱不認為警員行為有問題。

倫敦摩托賊敲爛2800萬超跑車窗 為偷百萬勞力士名錶 【下一頁】

林肯郡（Lincolnshire）警方周日（21日）在社交網站上傳，4名警員在同志遊行集會執勤時與現場民眾跳舞的片段，並寫下「邊個話我哋唔識跳舞」（Who says we can’t dance）。

然而，不少當地民眾對警員在執勤時享樂表示不滿，質疑警方人手安排，指為何不多派人手處理街頭犯罪問題。有民眾表示，影片讓她感到街頭變得不安全。有人支持警方與社區積極互動，讚揚警員舉動是一個良好警民互動的例子。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

英百大企業CEO年薪增39% 平均達3153萬元 【下一頁】

林肯郡警察局局長霍厄特（Chris Haward）反擊指控，稱在場警員確保遊行安全舉行，亦預期警員與社區互動，與民眾抗成一片，甚至是跳舞，但強調一切行為需不影響警員執行職務。

不過，英國警方近來確實備受破案壓力。今年6月公布數據顯示，自2019年起，全英一半入屋爆竊案未破案。約1.6萬個社區的爆竊案在3年內結案，但並無一人被檢控。近2,000個人口約3,000人的社區通報最少25宗爆竊，至今無一破案。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英圖書館及博物館冬季成庇護所 長開暖氣收留有需要人士
2022/08/21
英圖書館及博物館冬季成庇護所 長開暖氣收留有需要人士
英國現金流需求上升 當舖生意劇增
2022/08/21
英國現金流需求上升 當舖生意劇增
英國最大港口近2000人罷工 恐加劇供應鏈問題
2022/08/21
英國最大港口近2000人罷工 恐加劇供應鏈問題
英國一城市獲評歐洲最危險 當地警方唔認同調查數據
2022/08/21
英國一城市獲評歐洲最危險 當地警方唔認同調查數據
英國硬幣炒得起？特別版50便士售價高達1400元
2022/08/20
英國硬幣炒得起？特別版50便士售價高達1400元

你可能感興趣

英圖書館及博物館冬季成庇護所 長開暖氣收留有需要人士
18:21 2022/08/21
英圖書館及博物館冬季成庇護所 長開暖氣收留有需要人士
英國現金流需求上升 當舖生意劇增
17:25 2022/08/21
英國現金流需求上升 當舖生意劇增
英國最大港口近2000人罷工 恐加劇供應鏈問題
14:58 2022/08/21
英國最大港口近2000人罷工 恐加劇供應鏈問題
網絡熱話 請願示威 遊行集會 罪案 英國

上一篇文章

英百大企業CEO年薪增39% 平均達3153萬元

下一篇文章

倫敦摩托賊敲爛2800萬超跑車窗 為偷百萬勞力士名錶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】歐美4國籲確保核電廠安全 烏料俄周三射導彈（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】歐美4國籲確保核電廠安全 烏料俄周三射導彈（不斷更新）
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
新型冠狀肺炎全球疫情（08月22日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月22日 時間13:00）
英國一城市獲評歐洲最危險 當地警方唔認同調查數據
英國一城市獲評歐洲最危險 當地警方唔認同調查數據
芬蘭已婚總理與神秘男親密熱舞 被質疑有婚外情（有片）
芬蘭已婚總理與神秘男親密熱舞 被質疑有婚外情（有片）
「普京大腦」之女被炸死 父親被指推動俄烏戰爭
「普京大腦」之女被炸死 父親被指推動俄烏戰爭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款