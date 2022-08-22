英警遊行執勤街頭跳舞被狠批 「唔派人打擊街頭罪案」（有片）

英國林肯郡有警員在近日的遊行集會執勤時，被拍下與民眾同樂跳舞的影片。惟片段惹來大旺負面批評，質疑警為何不加強處理街頭罪案，反而有心情跳舞。警方亦反擊指控，稱不認為警員行為有問題。

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林肯郡（Lincolnshire）警方周日（21日）在社交網站上傳，4名警員在同志遊行集會執勤時與現場民眾跳舞的片段，並寫下「邊個話我哋唔識跳舞」（Who says we can’t dance）。

然而，不少當地民眾對警員在執勤時享樂表示不滿，質疑警方人手安排，指為何不多派人手處理街頭犯罪問題。有民眾表示，影片讓她感到街頭變得不安全。有人支持警方與社區積極互動，讚揚警員舉動是一個良好警民互動的例子。

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林肯郡警察局局長霍厄特（Chris Haward）反擊指控，稱在場警員確保遊行安全舉行，亦預期警員與社區互動，與民眾抗成一片，甚至是跳舞，但強調一切行為需不影響警員執行職務。

不過，英國警方近來確實備受破案壓力。今年6月公布數據顯示，自2019年起，全英一半入屋爆竊案未破案。約1.6萬個社區的爆竊案在3年內結案，但並無一人被檢控。近2,000個人口約3,000人的社區通報最少25宗爆竊，至今無一破案。

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責任編輯：吳漢培