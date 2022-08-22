【美股期貨】道指期貨跌137點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）

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【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動 （立即收看）
美股期貨周一於亞洲時段向下，其中道指期貨跌137點，納指期貨跌65點或0.5%。美國今日將會公布7月芝加哥聯儲全國活動指數。本周宜留意美國8月標普製造業PMI、7月PCE物價指數，7月新屋銷售。另外，Jackson Hole全球央行年會將於25日至27日舉行。
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【12：10】道指期貨跌137點，報33569點；標指期貨跌17點，報4214點；納指期貨跌65點或0.5%，報13202點。
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【07：30】美股上周五下跌，聯儲局官員近日重申加息決心，鷹派言論再次搖動市場對加息的預期，美股走弱，道指上周五最多挫371點，收市跌292點，報33706點；標指跌55點，報4228點；納指跌260點或2%，報12705點。
責任編輯︰梁浩碩