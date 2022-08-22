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【美股期貨】道指期貨跌137點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）

股市 12:25 2022/08/22

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美股動態不斷更新

美股期貨周一於亞洲時段向下，其中道指期貨跌137點，納指期貨跌65點或0.5%。美國今日將會公布7月芝加哥聯儲全國活動指數。本周宜留意美國8月標普製造業PMI、7月PCE物價指數，7月新屋銷售。另外，Jackson Hole全球央行年會將於25日至27日舉行。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

美國本周重要數據︰

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】Jackson Hole會議8.25開鑼　專家：鮑威爾講話或無驚喜　7月PCE物價指數料按年升6.4%（附數據表）

即市走勢︰

【12：10】道指期貨跌137點，報33569點；標指期貨跌17點，報4214點；納指期貨跌65點或0.5%，報13202點。

【11：00】【TWTR】Twitter員工年終獎金據報將削半　因年初至今收入遭重大挑戰

【08：59】【TSLA】Tesla將調高全自動駕駛系統售價25%　為今年第二次加價

【08：45】【美元走勢】法巴財管：美元料4至6個月內見頂、看好商品貨幣　四大原因看淡英鎊前景

【07：30】美股上周五下跌，聯儲局官員近日重申加息決心，鷹派言論再次搖動市場對加息的預期，美股走弱，道指上周五最多挫371點，收市跌292點，報33706點；標指跌55點，報4228點；納指跌260點或2%，報12705點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

 

美股 港股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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