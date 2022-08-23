【美股期貨】道指期貨升37點　納指期貨升0.2%（不斷更新）

美股隔晚下挫後，美股期貨周二於亞洲時段回穩，其中道指期貨升37點，納指期貨升20點或0.2%。美國今日將會公布8月製造業及服務業PMI初值、7月新屋銷售數字、8月里士滿聯儲製造業指數。

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即市走勢︰

【12：21】道指期貨升37點，報33093點；標指期貨升3點，報4145點；納指期貨升20點或0.2%，報12930點。

【12：07】【英國樓市】倫敦市中心的寫字樓空置率達到逾15年來最高水平 在家工作成慣例、削弱寫字樓需求

【11：46】【電動車】前蘋果工程師張曉浪承認竊取自動駕駛商業機密 包括一款汽車電路板原理圖

【11：11】【國際油價】沙特：油價脫離基本面 下月或考慮討論收緊供應

【10：19】【中概股】每日優鮮傳已將便利購業務轉讓 作價3000萬人幣

【09：08】【AAPL】郭明錤：蘋果下一代MacBook Pro 14及16英寸將在今年第四季量產

【08：58】【俄烏戰爭】俄羅斯財政部據報研究發行人民幣債券 主要面向內地投資者

【08：40】【美股焦點】福特將裁員約3000人以降低成本 股價跌5%

【07：53】【美股業績｜ZM】Zoom下調全年盈利及收入預測 股價盤後跌8%

【07：51】【美國加息】環球投資者以SOFR期貨賭美國加息幅度注碼 達破紀錄15萬億港元

==以下8月22日（周一）股市==

市場風向突然又憂慮儲局變鷹派，在經濟放緩下仍大幅加息，道指周一曾瀉699點。美國10年期債息重上3厘關，報3.031厘。道指收市跌643點，報33063點；標指跌90點，報4137點；納指跌323點或2.55%，報12381點。

即睇美股收市：

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市場炒作歐洲天然氣供應短缺令歐洲及英國通脹問題加劇，歐元大跌，刺激美元急升，拖累環球滙市再大震 ； 美滙指數曾升穿109，最新108.96，升0.73%；歐羅失守一算，報99.44美仙，急挫0.9%。

【歐洲危機】北溪管道又將維修 歐警告俄或從此斷氣 歐電價急飈

摩通策略師預期，聯儲局在9月再次大幅加息，但其後局方不會再有令市場意外的偏鷹派行動，而經濟增長與貨幣政策之間的平衡將得到改善。

投資者開始關注儲局正在加速縮表，9月進入高峰期。本周焦點是Jackson Hole央行行長年會將於25日至27日舉行，聯儲局主席鮑威爾將發表講話，市場預期他將聚焦對抗通脹議題。

美國7月芝加哥聯儲全國活動指數報0.27。本周宜留意美國8月標普製造業PMI、7月PCE物價指數，7月新屋銷售。

【德國危機】德央行行長指秋季通脹或升至逾10% 70年來最高

【英國監管】花旗被指未能監控部分內幕交易和市場操縱 遭英國監管機構罰款1.16億元

美國本周重要數據︰

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】Jackson Hole會議8.25開鑼 專家：鮑威爾講話或無驚喜 7月PCE物價指數料按年升6.4%（附數據表）

即市走勢︰

【01：05】道指跌528點或1.57%，報33178點，此前道指曾最多跌530點低見33176點；納指跌276點或2.17%，報12429點，此前納指曾最多跌289點，至即市低12415點；標指跌1.7%，報4156點。

道指成分股Salesforce.com跌逾4%，英特爾跌約3.9%，迪士尼跌逾3%，微軟、波音、美國運通、WBA、3M至多跌超2.5%，強生微跌不足0.1%表現最好。

【00：18】美股激光雷達概念股跌幅居前，維視圖象（美：MVIS）跌近8%，Luminar（美：LAZR）跌超7%，Velodyne（美：VLDR）跌約5%。

【00：05】加拿大總理特魯多：若有商業理由，加拿大將探討直接向歐洲出口液化天然氣是否有意義

【00：01】據衞星新聞報道，美國常駐聯合國代表格林菲爾德在聯合國安理會會議上表示，美國準備盡快與俄羅斯舉行《新削減戰略武器條約》替代條約談判。

【23：45】歐股捱沽，德股跌2.3%，法股跌1.8%，英股跌0.2%，泛歐STOXX 600指數跌0.96%

【23：41】布蘭特原油轉漲，現報95.71美元；紐約原油跌幅收窄至0.22%，此前跌逾4%。

【23：40】德國總理朔爾茨與副總理兼經濟與氣候保護部部長哈貝克共同出訪加拿大，尋求擴大兩國在能源方面的合作。

據悉，朔爾茨希望與特魯多於23日，在斯蒂芬維爾簽訂一份關於綠色氫能的合作協議。同時，德國也希望獲得加拿大的液化天然氣，以取代俄羅斯天然氣。不過，加拿大的東海岸目前沒有液化天然氣運輸終端，因此德國無法馬上獲得大量加拿大液化天然氣，同時加拿大本土的環保人士與組織，也一直在抗議擴大液化天然氣的生產。

【22：40】道指曾跌超過500點，現跌485點，報33220點，納指跌2.1%，報12441點，標指跌1.8%，報4154點。

【22：20】道指曾跌471點，低見33235點，納指曾跌2.1%，低見12444點，標指跌1.7%，低見4157點。

【21：31】道指開市跌396點，報33310點，納指跌180點或1.4%，報12525點，標指跌52點，報4175點

【20：47】市場風向突然又憂慮儲局變鷹派，環球滙市再大震，美滙指數升至108.36，歐元兌美元一度跌穿1算，亞洲貨幣亦全綫下跌，韓圜急瀉1%，泰銖跌0.9%，人民幣跌0.4%。

【20：05】【英國經濟】花旗：明年英國通脹驚見18% 能源帳單1971鎊或升到6000鎊

【19：58】【美股焦點】量化緊縮9月加速為風險資產添壓 大摩：持有現金較美股吸引

【19：03】【財富管理】上半年債市動盪 花旗：旗下環球財富亞太區客戶過去3個月投資債券涉近50億美元

【17：50】【美國加息】摩通：聯儲局將於9月進行最後一次大手加息 利好美股走勢

【17：50】道指期貨跌342點，報33364點；標指期貨跌55點，報4176點；納指期貨跌217點或1.6%，報13051點。

【12：10】道指期貨跌137點，報33569點；標指期貨跌17點，報4214點；納指期貨跌65點或0.5%，報13202點。

【11：00】【TWTR】Twitter員工年終獎金據報將削半 因年初至今收入遭重大挑戰

【08：59】【TSLA】Tesla將調高全自動駕駛系統售價25% 為今年第二次加價

【08：45】【美元走勢】法巴財管：美元料4至6個月內見頂、看好商品貨幣 四大原因看淡英鎊前景

【07：30】美股上周五下跌，聯儲局官員近日重申加息決心，鷹派言論再次搖動市場對加息的預期，美股走弱，道指上周五最多挫371點，收市跌292點，報33706點；標指跌55點，報4228點；納指跌260點或2%，報12705點。

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責任編輯︰梁浩碩