【美股收市】儲局年會鮑威爾今晚講話　道指先升322點 納指升1.7%（不斷更新）

儲局年會Jackson Hole正舉行，負責主辦的堪薩斯城聯儲行行長喬治 （Esther George）表示，通脹仍是高企，還有更多的工作要做將利率上調至4厘以上是可能的，甚至不排除上調至5厘以上的可能。雖然儲局官員言論偏鷹，但美國債息回吐，回落至3厘水平，美滙指數守108關，觀望儲局主席鮑威爾則到周五晚發言。

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市傳中美將達成審計底稿協議，中概股急彈，拼多多、京東、百度及網易等急升，連同AMD、Nvidia等造好，帶動納指表現優於道指，納指升1.7%，道指升322點或1%，標指升1.4%zxad

美國第二季實際GDP年化按季修正值為負0.6%，較預期為負0.7%為佳，前值為負0.9%，反映經濟陷入技術性衰退的情況，未必如市場想像般嚴重。

美國公布首次申領失業救濟申請人數，上周首次申領失業救濟金人數為24.3萬，低於預期，並連續兩周改善，前值下修至24.5萬人。截至8月18日，持續申領人數升至141.5萬人，低過預期的144.1萬人。

即市走勢︰

【04：01】美股三大指數收漲，道指漲0.98%，標指漲1.4%原材料板塊漲逾2.2%領跑，芯片板塊漲約3.6%。納斯達克金龍中國指數初步收漲逾6%。納指漲1.67%，熱門中概股大漲，嗶哩嗶哩漲逾12%，京東漲逾9%，百度、愛奇藝漲逾8%。

【03：33】法官駁回馬斯克的獅子大開口，只要求推特提供機器人帳戶的部分數據，推特股價升

美國特拉華州法院法官簽發命令，要求推特必須向（收購要約方）馬斯克提供部分關於機器人用戶相關的評估信息，駁回馬斯克關於推特提供更大範圍機器人帳戶數據的索求。要求推特提供一些額外數據似乎是必要的。馬斯克必須移交數據科學家們的部分分析報告。那些分析報告側重於推特平台的垃圾郵件和機器人帳戶。推特股價上揚約0.7美元至41.38美元，全日升1.23%。

【02：53】Wedbush分析師：拆股生效後，特斯拉股價有21%的上行空間

Wedbush分析師Dan Ives認為，特斯拉股票在兩年內第二次拆股後仍有上漲空間。Ives為特斯拉設定360美元的新目標價，以反映其8月24日美股收市後生效的股票拆分（按3-1拆股）。特斯拉股票曾於2020年8月份按5-1拆股。

【02：46】橋水聯席首席投資官Greg Jensen：預計歐元區經濟將在未來6-12個月萎縮4%，決策者們在抗通脹與培育經濟增長之間面臨艱難抉擇

【02：27】紐約原油日內跌幅擴大至3%，現報92.49美元，布蘭特原油現報99.31美元，跌幅2.43%。

【01：48】紐約12月黃金期貨收漲9.9美元，漲幅0.56%，報1771.40美元，連續三日收漲。

【01：31】美股中段走勢反覆，道指升67點或0.2%，報33036點；納指升119點或0.96%，報12550點；標指升0.5%，報4161點。

【01：24】熱門中概股造好，富途控股、嗶哩嗶哩漲逾10%，京東漲逾9%，百度、阿里巴巴漲逾8%。

【00：04】歐洲天然氣價格上漲10%，達到創紀錄的321.41歐元/兆瓦時。

【23：45】歐股收市漲跌不一，德股升0.4%，法股跌0.08%，英股升0.1%, 泛歐STOXX 600指數升0.3%

【23：17】美國30年期債息低見至3.27厘，跌逾4.4個基點。

【23：17】北歐銀行：料歐洲央行在9月再加息50基點，但不排除更大幅度的加息；

歐洲央行7月會議紀要顯示，許多成員國認為將利率上調50個基點是合適的。因此，北歐銀行經濟學家預計，歐洲央行將在9月份再加息50個基點，但不排除加息幅度更大的可能性。歐洲央行現在完全處於一種依賴數據的模式，掙脫了過去前瞻指引的束縛。大多數管理委員會成員都專注於通脹風險，大幅加息將繼續下去。

【23：07】市場消息：隨著訂單重新開放，福特汽車將根據車輛內飾的不同，將野馬Mustang Mach-E的價格提高3000美元至8100美元。

【22：45】道指升155點，報33124點，納指升1.3%，報12591點

【22：30】【中概股】中美傳將傾妥審計底稿問題 淡友變肥肉 阿里巴巴美股急衝100美元

【21：30】美股開市後反覆靠穩，道指跌12點，納指升0.6%。

【21：16】【Jackson Hole】堪薩斯城儲行喬治：不排除加息至5厘

【20：58】【Jackson Hole】博斯蒂克：若數據保持強勁 仍有可能加息0.75厘

【20：45】【美國失業救濟金人數】美國上周新申失業救濟人數為24.3萬 連續兩周改善

【20：30】美第二季GDP上修至跌0.6% 勝預期

【19：16】【德國經濟】德國第二季GDP上修至1.8% 政府及居民開支增加

【18：40】道指期貨升99點，報33057點，納指期貨升90點或0.7%，報13020點。

【15：18】【TSLA】Tesla據報9月份再度調高銷售價格 9月起大幅增加出貨量

【14：50】美股期貨突然走高，道指期貨升243點，報33204點，納指期貨升139點或1.1%，報13071點。

【12：38】道指期貨升78點，報33036點，納指期貨升50點或0.4%，報12979點。

【11：58】【財經小知識】Jackson Hole會議有幾重要？ 曾多次透露重大貨幣政策的蛛絲馬跡

【10：58】【物流股】中通快遞發售8.7億美元2027年到期可換股優先票據

【10：20】【美股焦點】Salesforce第三季盈利指引令人失望、下調全年業績預測 盤後跌7%

【09：56】【AAPL】蘋果9月7日舉行秋季發布會「Far Out」 料推iPhone 14系列

【09：03】【美企業績】英偉達第三季收入指引遜預期 盤後跌近半成

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

==以下8月24日（周三）股市==

在Jackson Hole央行行長年會前，市場紛押注儲局主席鮑威爾如何講加息，美10年期債息突破3.1厘，市場對急加息0.75厘的預期升溫，美滙指數升穿109關 ， 其後高位爭持。

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美股向好，截至本港今晨4時（即收市），道指升59點，報32969點；標指升12點，報4140點；納指升50點或0.41%，報12431點。美滙指數微跌0.02%，報108.6。

明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）表示，最擔心聯儲局錯誤解讀價格壓力的程度和持續時間，這恐將導致更激進的加息行動 ； 目前來看，局方顯然需要繼續收緊貨幣政策，直到通脹自高位回落。

美國MBA抵押貸款申請按周跌1.2%，預期為跌2.3%。

美國7月耐用品訂按月持平，預期升0.8%，低過市場預期，創今年2月以來新低，前值升2%。

美國7月成屋簽約銷售指數按月跌1%，預期跌4%，前值為負8.6%。

即市走勢︰

【04：00】美國股指微幅收漲，標普能源板塊漲超1%。拼多多漲超5%，京東漲超3%，帶動納指收漲。

【03：35】美國2年期債息漲10個基點至3.4厘，為6月15日以來最高。

【02：33】紐約商業交易所（NYMEX）紐約原油10月期貨結算價報94.89美元/桶，漲幅1.23%或1.15美元



【01：38】COMEX 12月黃金期貨收漲0.3美元，漲幅0.02%，報1761.50美元。

【00：28】市場消息：蘋果將在9月7日發佈iPhone 14系列和新款智能手錶

【22：57】道指升51點，報3296點，標指升9點，報4138點，納指升54點或0.4%，報12433點

【22：22】道指升37點，標指升1點，納指升0.4%

【21：53】在儲局年會前，市場紛押注儲局主席鮑威爾如何講加息，美10年期債息突破3.1厘，市場對急加息0.75厘的預期升溫，美滙指數升穿109關。

【21：30】道指開市跌47點，報32862點，納指跌4點，報12377點

【20：35】道指期貨升19點，報32910點；標指期貨升5點，報4135點；納指期貨升19點或0.1%，報12914點。

【20：30】【美國經濟數據】美7月耐用品訂單按月持平 遜預期

【19：35】道指期貨跌12點，報32897點；標指期貨跌1點，報4129點；納指期貨跌1點或不足0.1%，報12894點。

【12：04】道指期貨跌115點，報32786點；標指期貨跌15點，報4115點；納指期貨跌57點或0.5%，報12838點。

【11：44】【對冲基金】老虎基金創辦人羅拔遜去世、享年90歲 Archegos爆煲後曾為愛徒Bill Hwang護航

【11：26】【中概股爭奪戰】新交所與紐交所加強雙重上市等合作 料未來數月更多中概股ADR赴星掛牌

【09：02】【儲局官員】卡什卡利放鷹 指聯儲局「顯而易見」必須收緊貨幣政策

【08：40】【美股焦點】高盛：料鮑威爾在Jackson Hole年會上提放慢加息原因 9月加息50基點

==以下8月23日（周二）股市==

歐美經濟數據差，美PMI兩年最弱，市場轉為憂慮經濟前景，關注聯儲局主席鮑威爾會否於本周稍後的全球央行年會演說中放「鷹」，美股周二反覆偏軟。

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道指收市跌154點，報32909點；標指跌9點，報4128點；納指跌不足1點，報12381點。衰退憂慮加劇下，美滙一度重上109關口，歐元亦曾跌破1算 ； 其後美滙退守108關，最新報跌0.46%，至108.54，觸發歐元淡倉挾倉，歐元倒升0.26%。

聯儲局的貼現利率（discount rate）會議紀錄顯示，兩名地區儲備銀行總裁曾經支持加息1厘的建議，包括明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari），以及聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）。同時，堪薩斯城聯儲銀行總裁喬治（Esther George）支持加息半厘。其他九位有份投票的地區儲備銀行總裁，都支持加息0.75厘。央行官員之間對於利率決策存在分歧，對9月利率政策有啟示作用。

美國戰略油儲降至37年新低，主要反映總統拜登釋出戰略油儲以平抑油價。截至上周為止，美國戰略油儲降至4.53億桶，為1985年1月以來最低水平。根據華府戰略油儲計劃，美國在秋季可能吸納6000萬桶原油，以補充戰略油庫。埃克森美孚及雪佛龍股價分別上揚4.24%和3.24%。

美國7月份新屋銷售按月跌12.6%，至以年率計51.1萬間的2016年初低位，並差過預期的57.5萬間，反映按揭成本上升和需求疲弱 ； 期內樓價中位數按年僅升8.2%，報43.94萬美元，為2020年底後最慢升

美國公布8月份PMI初值，製造業PMI回落至51.3，低於預期的51.8，服務業PMI回落至44.1，遠遜預期的49.8。

德國製造業PMI報49.8，亦超預期的48；法國製造業PMI報49，符預期；英國製造業PMI報46，低於預期的51。

服務業PMI方面，歐元區服務業PMI報50.2，低於預期的50.5；德國服務業PMI報48.2，低於預期的49；法國服務業PMI報51，低於預期的53；英國服務業PMI報52.5，高於預期的51.6。

【解構能源危機】天然氣危機恐爆發 美國天然氣期貨突破10美元創13年高 聯儲局加息期恐未完

【歐洲經濟】歐製造業PMI全面萎縮 歐元進一步下跌

即市走勢︰

【01：48】紐約12月黃金期貨收漲12.8美元，漲幅0.73%，報1761.20美元，終止6日連跌。

【01：36】布蘭特原油站上100美元，刷新8月12日以來新高，漲3.5%。

【01：10】英債收益率周二漲逾6個基點，貨幣市場對英國央行本輪加息周期峰值的預期升溫

週二（8月23日）歐市尾市，德國10年期國債收益率漲1.3個基點，報1.319%，盤中交投於1.246%至1.372%區間。

法國10年期國債收益率漲2.4個基點，報1.921%。意大利10年期國債收益率漲1.9個基點，報3.652%。

英國10年期國債收益率漲6.2個基點，報2.576%。西班牙10年期國債收益率漲2.0個基點，報2.508%。希臘10年期國債收益率漲12.9個基點，報3.938%。

【00：55】高盛首席經濟學家Jan Hatzius：聯儲局主席鮑威爾不會在應付美國高通脹問題上，照搬沃爾克的行為方式。

【00：40】市場消息：阿迪達斯首席執行官羅斯特德（Kasper Rorsted）將於明年離職，較原定合同期提前三年解約。在2023年任命新CEO前，羅斯特德將擔任過渡CEO，以確保公司業務的平穩交接。

【00：31】道指午市跌幅擴大，暫跌194點，報32869點；納指跌11點或0.09%，報12370點；標指跌6點或0.17%，報4131點

【00：10】老虎基金（Tiger Management）創始人Julian Robertson去世，享年90歲。

【00：09】美國自動數據處理公司ADP和斯坦福將推出新版美國就業報告，首份將於8月31日發布。新版報告將提供更強勁、高頻的勞動力市場觀點，同時關注就業和薪酬。ADP首席經濟學家Nela Richardson表示，隨著勞動力市場的演變，衡量就業動態的方法也需要演變。

【23：45】歐股收市向下，德股跌0.27%，法股跌0.26%，英股跌0.61%，泛歐STOXX 600指數跌0.42%

【23：37】馬來西亞數字支付公司Starbox Group美國IPO首日盤中一度漲超1000%，最高觸及46.21美元。

【23：28】美股社交媒體板塊走低，推特（美：TWTR）跌4.6%，Snap（美：SNAP）跌約3%，Pinterest（美：PINS）、Match group（美：MTCH）跟跌。

【23：16】紐約原油期貨漲4%，高見94.22美元，據路透社報道，OPEC+傾向於在伊朗重返原油市場的情況下減產石油。

【22：13】美國10年期債息回落至3厘以下。美元回軟，道指升65點，納指升0.8%。

【21：53】美國公布8月份PMI初值，製造業PMI回落至51.3，低於預期的51.8，服務業PMI回落至44.1，遠遜預期的49.8。市場即轉為憂慮美國經濟前景，美滙指數跌0.3%，失守109關，至108.71。美元回軟之際，道指升22點，納指升0.6%。

【21：30】道指跌28點，報33035點，納指升0.1%，報12397點，標指跌不足一點，報4138點。

【19：05】道指期貨升2點，納指期貨升0.06%，標指期貨升1點。

【12：21】道指期貨升37點，報33093點；標指期貨升3點，報4145點；納指期貨升20點或0.2%，報12930點。

【12：07】【英國樓市】倫敦市中心的寫字樓空置率達到逾15年來最高水平 在家工作成慣例、削弱寫字樓需求

【11：46】【電動車】前蘋果工程師張曉浪承認竊取自動駕駛商業機密 包括一款汽車電路板原理圖

【11：11】【國際油價】沙特：油價脫離基本面 下月或考慮討論收緊供應

【10：19】【中概股】每日優鮮傳已將便利購業務轉讓 作價3000萬人幣

【09：08】【AAPL】郭明錤：蘋果下一代MacBook Pro 14及16英寸將在今年第四季量產

【08：58】【俄烏戰爭】俄羅斯財政部據報研究發行人民幣債券 主要面向內地投資者

【08：40】【美股焦點】福特將裁員約3000人以降低成本 股價跌5%

【07：53】【美股業績｜ZM】Zoom下調全年盈利及收入預測 股價盤後跌8%

【07：51】【美國加息】環球投資者以SOFR期貨賭美國加息幅度注碼 達破紀錄15萬億港元

==以下8月22日（周一）股市==

市場風向突然又憂慮儲局變鷹派，在經濟放緩下仍大幅加息，道指周一曾瀉699點。美國10年期債息重上3厘關，報3.031厘。道指收市跌643點，報33063點；標指跌90點，報4137點；納指跌323點或2.55%，報12381點。

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市場炒作歐洲天然氣供應短缺令歐洲及英國通脹問題加劇，歐元大跌，刺激美元急升，拖累環球滙市再大震 ； 美滙指數曾升穿109，最新108.96，升0.73%；歐羅失守一算，報99.44美仙，急挫0.9%。

【歐洲危機】北溪管道又將維修 歐警告俄或從此斷氣 歐電價急飈

摩通策略師預期，聯儲局在9月再次大幅加息，但其後局方不會再有令市場意外的偏鷹派行動，而經濟增長與貨幣政策之間的平衡將得到改善。

投資者開始關注儲局正在加速縮表，9月進入高峰期。本周焦點是Jackson Hole央行行長年會將於25日至27日舉行，聯儲局主席鮑威爾將發表講話，市場預期他將聚焦對抗通脹議題。

美國7月芝加哥聯儲全國活動指數報0.27。本周宜留意美國8月標普製造業PMI、7月PCE物價指數，7月新屋銷售。

【德國危機】德央行行長指秋季通脹或升至逾10% 70年來最高

【英國監管】花旗被指未能監控部分內幕交易和市場操縱 遭英國監管機構罰款1.16億元

美國本周重要數據︰

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】Jackson Hole會議8.25開鑼 專家：鮑威爾講話或無驚喜 7月PCE物價指數料按年升6.4%（附數據表）

即市走勢︰

【01：05】道指跌528點或1.57%，報33178點，此前道指曾最多跌530點低見33176點；納指跌276點或2.17%，報12429點，此前納指曾最多跌289點，至即市低12415點；標指跌1.7%，報4156點。

道指成分股Salesforce.com跌逾4%，英特爾跌約3.9%，迪士尼跌逾3%，微軟、波音、美國運通、WBA、3M至多跌超2.5%，強生微跌不足0.1%表現最好。

【00：18】美股激光雷達概念股跌幅居前，維視圖象（美：MVIS）跌近8%，Luminar（美：LAZR）跌超7%，Velodyne（美：VLDR）跌約5%。

【00：05】加拿大總理特魯多：若有商業理由，加拿大將探討直接向歐洲出口液化天然氣是否有意義

【00：01】據衞星新聞報道，美國常駐聯合國代表格林菲爾德在聯合國安理會會議上表示，美國準備盡快與俄羅斯舉行《新削減戰略武器條約》替代條約談判。

【23：45】歐股捱沽，德股跌2.3%，法股跌1.8%，英股跌0.2%，泛歐STOXX 600指數跌0.96%

【23：41】布蘭特原油轉漲，現報95.71美元；紐約原油跌幅收窄至0.22%，此前跌逾4%。

【23：40】德國總理朔爾茨與副總理兼經濟與氣候保護部部長哈貝克共同出訪加拿大，尋求擴大兩國在能源方面的合作。

據悉，朔爾茨希望與特魯多於23日，在斯蒂芬維爾簽訂一份關於綠色氫能的合作協議。同時，德國也希望獲得加拿大的液化天然氣，以取代俄羅斯天然氣。不過，加拿大的東海岸目前沒有液化天然氣運輸終端，因此德國無法馬上獲得大量加拿大液化天然氣，同時加拿大本土的環保人士與組織，也一直在抗議擴大液化天然氣的生產。

【22：40】道指曾跌超過500點，現跌485點，報33220點，納指跌2.1%，報12441點，標指跌1.8%，報4154點。

【22：20】道指曾跌471點，低見33235點，納指曾跌2.1%，低見12444點，標指跌1.7%，低見4157點。

【21：31】道指開市跌396點，報33310點，納指跌180點或1.4%，報12525點，標指跌52點，報4175點

【20：47】市場風向突然又憂慮儲局變鷹派，環球滙市再大震，美滙指數升至108.36，歐元兌美元一度跌穿1算，亞洲貨幣亦全綫下跌，韓圜急瀉1%，泰銖跌0.9%，人民幣跌0.4%。

【20：05】【英國經濟】花旗：明年英國通脹驚見18% 能源帳單1971鎊或升到6000鎊

【19：58】【美股焦點】量化緊縮9月加速為風險資產添壓 大摩：持有現金較美股吸引

【19：03】【財富管理】上半年債市動盪 花旗：旗下環球財富亞太區客戶過去3個月投資債券涉近50億美元

【17：50】【美國加息】摩通：聯儲局將於9月進行最後一次大手加息 利好美股走勢

【17：50】道指期貨跌342點，報33364點；標指期貨跌55點，報4176點；納指期貨跌217點或1.6%，報13051點。

【12：10】道指期貨跌137點，報33569點；標指期貨跌17點，報4214點；納指期貨跌65點或0.5%，報13202點。

【11：00】【TWTR】Twitter員工年終獎金據報將削半 因年初至今收入遭重大挑戰

【08：59】【TSLA】Tesla將調高全自動駕駛系統售價25% 為今年第二次加價

【08：45】【美元走勢】法巴財管：美元料4至6個月內見頂、看好商品貨幣 四大原因看淡英鎊前景

【07：30】美股上周五下跌，聯儲局官員近日重申加息決心，鷹派言論再次搖動市場對加息的預期，美股走弱，道指上周五最多挫371點，收市跌292點，報33706點；標指跌55點，報4228點；納指跌260點或2%，報12705點。

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責任編輯︰梁浩碩