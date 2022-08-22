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【美股市況】美滙撲109歐元人民幣跌　道指跌超過500點　納指跌2.1%（不斷更新）

股市 22:36 2022/08/22

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環球滙市又再大震

市場風向突然又憂慮儲局變鷹派，環球滙市再大震，美滙指數升至108.72，歐元兌美元曾跌穿1算，低見0.9968，亞洲貨幣亦全綫下跌，韓圜及泰銖急瀉1%，離岸人民幣跌0.5%。

美元升，美債息亦向上，10年期美債息撲3厘，2年期美債息升見3.3厘。

道指曾跌超過500點，現跌485點，報33220點，納指跌2.1%，報12441點，標指跌1.8%，報4154點。

美國7月芝加哥聯儲全國活動指數報0.27。本周宜留意美國8月標普製造業PMI、7月PCE物價指數，7月新屋銷售。

另外，Jackson Hole全球央行年會將於25日至27日舉行。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

美國本周重要數據︰

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】Jackson Hole會議8.25開鑼　專家：鮑威爾講話或無驚喜　7月PCE物價指數料按年升6.4%（附數據表）

即市走勢︰

【22：40】道指曾跌超過500點，現跌485點，報33220點，納指跌2.1%，報12441點，標指跌1.8%，報4154點。

【22：20】道指曾跌471點，低見33235點，納指曾跌2.1%，低見12444點，標指跌1.7%，低見4157點。

【21：31】道指開市跌396點，報33310點，納指跌180點或1.4%，報12525點，標指跌52點，報4175點

【20：47】市場風向突然又憂慮儲局變鷹派，環球滙市再大震，美滙指數升至108.36，歐元兌美元一度跌穿1算，亞洲貨幣亦全綫下跌，韓圜急瀉1%，泰銖跌0.9%，人民幣跌0.4%。

【20：05】【英國經濟】花旗：明年英國通脹驚見18%　能源帳單1971鎊或升到6000鎊

【19：58】【美股焦點】量化緊縮9月加速為風險資產添壓　大摩：持有現金較美股吸引

【19：03】【財富管理】上半年債市動盪　花旗：旗下環球財富亞太區客戶過去3個月投資債券涉近50億美元

【17：50】【美國加息】摩通：聯儲局將於9月進行最後一次大手加息　利好美股走勢

【17：50】道指期貨跌342點，報33364點；標指期貨跌55點，報4176點；納指期貨跌217點或1.6%，報13051點。

【12：10】道指期貨跌137點，報33569點；標指期貨跌17點，報4214點；納指期貨跌65點或0.5%，報13202點。

【11：00】【TWTR】Twitter員工年終獎金據報將削半　因年初至今收入遭重大挑戰

【08：59】【TSLA】Tesla將調高全自動駕駛系統售價25%　為今年第二次加價

【08：45】【美元走勢】法巴財管：美元料4至6個月內見頂、看好商品貨幣　四大原因看淡英鎊前景

【07：30】美股上周五下跌，聯儲局官員近日重申加息決心，鷹派言論再次搖動市場對加息的預期，美股走弱，道指上周五最多挫371點，收市跌292點，報33706點；標指跌55點，報4228點；納指跌260點或2%，報12705點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

 

美股 港股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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