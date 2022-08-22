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倫敦摩托賊敲爛2800萬超跑車窗 為偷百萬勞力士名錶

環球社會熱點 12:31 2022/08/22

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倫敦市中心有賊人駕駛摩托車，公然在馬路上伏擊一輛價值近2,800萬港元的布加迪超跑，敲爛車窗試圖搶走價值百萬的勞力士名錶。不過超跑飛馳而去，賊人空手而回。據悉，遇襲超跑主人是一名科威特億萬富豪，不時在社交媒體大曬奢華生活。

【英國王室】戴妃逝世25周年 紀錄片披露車禍調查細節 【下一頁】

事發於周日（21日）下午，科威特富豪Abdullah F. Al Basman駕駛價值300萬英鎊（約2,784萬港元）的布加迪（Bugatti）Chiron超跑，駛至梅菲爾區（Mayfair）區的Park Lane附近時成為賊人伏擊目標。

    點擊圖片放大
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Basman的車停在交通燈位時，有摩托車手駛近Basman的超跑揮舞錘子敲爛車窗。不過Basman隨即駛走愛車，賊人未能成功搶走任何物品。

英媒報道，賊人目標為Basman的白金勞力士地通拿（Daytona）手錶，料價值超過11萬英鎊（約102萬港元）。

Basman下榻倫敦酒店Berkeley Hotel，英媒引述目擊者指劫匪在施擊之前已一直尾隨他，早上曾被酒店職員要求離開行人路。

芬蘭已婚總理與神秘男親密熱舞 被質疑有婚外情（有片） 【下一頁】

當Basman離開酒店駕駛超跑時，賊人一直跟隨他到海德公園角。目擊者相信賊人是等待Basman的車停在一個紅燈時間較長的交通燈位，爭取有更多時間施襲。

Basman為科威特億萬富豪，不時在社交媒體展示其超跑及名錶，或因此成為賊人攻擊目標。

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責任編輯：鄭錦玲

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