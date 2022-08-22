【業績｜收租股】希慎利蘊蓮：香港要繼續放寬旅遊限制　以維持國際重要金融及貿易中心地位（第二版）

▲ 【業績｜收租股】希慎利蘊蓮：香港要繼續放寬旅遊限制 以維持國際重要金融及貿易中心地位

希慎興業 （00014） 公布，上半年經常性基本溢利減少0.7%至11.69億元，基本溢利升4.9%至12.35億元，列帳溢利按年大跌86.3%至7100萬元，主要來自反映市場狀況的投資物業公平值的1%非現金性質變動，派發中期股息每股27仙，按年持平。

主席利蘊蓮指，第二季較首季見到零售市道有復甦情況，第二季估計租戶銷售額按季升25%，按年則維持平穩，目前全世界都正在放寬防疫措施，復甦相當強勁，希望香港不要再這麼緩慢，落後於國際市場，需要繼續放寬與外地的旅遊及貿易的限制，以維持香港作為國際重要金融及貿易中心的地位，「香港已做得好好，但有空間可以做得更好」。

7至8月商場人流保持平穩

首席營運總監呂幹威稱，7至8月商場人流保持平穩，消費券亦對人流有一定支持，上半年續租租金水平雖然維持負增長，但與去年比較則持平，個別商戶租金有上調，預期隨下半年疫情穩定，本港恢復通關後，租戶銷售額會有所增長。

希慎上半年營業額下跌3.1%至17.8億元去年同期為5.17億元，期內香港寫字樓租金已經連續三年錄得下跌，集團寫字樓業務組合的營業額減少8.5%至8.05億元，寫字樓業務繼續受壓，部份原因為中國內地和香港之間的邊境關閉。隨著經濟基本因素及市場情緒改善，商舖業務開始恢復。寫字樓及商舖業務組合出租率分別為91%及98%。

寫字樓市場正經歷結構性轉變

商舖業務組合上半年營業額增加3.2%至8.46億元，今年上半年續約、租金檢討及新訂立租約的平均租金水平仍然下跌，商舖業務組合的出租率為98%而住宅租賃組合的營業額下跌6%至1.26億元，出租率為71%。集團大埔豪宅項目林海山城已於8月推出發售。

利蘊蓮指，零售及寫字樓業務相輔相成，兩者都有不同周期，目前寫字樓市場正經歷結構性轉變，而疫情正加快有關轉變。她又指，加路連山道項目本季開始動工，預計2026年落成後，利園區規模將擴大超過30%，同時開業10年的希慎廣場將進行大規模翻新，其他商廈也將陸續進行增值項目。

對於本港樓市前景，呂幹威指，香港住宅在過去不同周期都表現穩定，而物業發展為集團新增長點，帶來更多不同的收入來源，希望未來住宅項目銷售可作為盈利的穩定補充。

希慎指，上海利園的租務活動已於防疫措施解除後全速重啟，預計首位租戶可於今年下半年入伙。

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編輯：姚卓然