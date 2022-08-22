▲ 【業績｜收租股】希慎中期溢利大跌86% 派息27仙

希慎興業 （00014） 公布，上半年營業額下跌3.1%至17.8億元，公佈溢利按年大跌86.3%至7100萬元，去年同期為5.17億元，主要來自反映市場狀況的投資物業公平值的1%非現金性質變動，派發中期股息每股27仙，按年持平。

希慎半日無升跌，報24元。以現價計，股息率達6厘。

期內，香港寫字樓租金已經連續三年錄得下跌，集團寫字樓業務組合的營業額減少8.5%至8.05億元，寫字樓業務繼續受壓，部份原因為中國內地和香港之間的邊境關閉。隨著經濟基本因素及市場情緒改善，商舖業務開始恢復。寫字樓及商舖業務組合出租率分別為91%及 98%。

至於商舖業務組合的營業額增加3.2%至8.46億元，今年上半年續約、租金檢討及新訂立租約的平均租金水平仍然下跌，商舖業務組合的出租率為98%而住宅租賃組合的營業額下跌6%至1.26億元，出租率為71%。集團大埔豪宅項目林海山城已於8月推出發售。

展望未來數月，全球經濟困境料會繼續帶來不明朗局面。本港需要繼續放寬與外地的旅遊及貿易的限制，以維持香港作為國際重要金融及貿易中心的地位。內部方面，本地消費情況亦將取決於疫情發展以及防疫措施會否進一步調整，對希慎的業務前景充滿信心。未來數月，集團亦將為資產組合的其他商廈進行大規模增值項目，包括在利園區打造一個匯聚高檔品牌旗艦店、優質食府、特備活動及精彩體驗的專屬區域。

至於上海利園的租務活動已於防疫措施解除後全速重啟，預計首位租戶可於今年下半年入伙。

編輯：姚卓然